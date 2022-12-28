ألونسو: مشاكل الموثوقية لدى ألبين لا يمكن مقارنتها بفترة مكلارين-هوندا

أكمل ألونسو موسمه الثاني منذ عودته إلى الفورمولا واحد في المركز التاسع ضمن ترتيب السائقين، لكنه يشعر بالندم على الفرص التي أضاعتها مشاكل الموثوقية المتكررة التي برزت على مدار الموسم.

وعبّر الإسباني عن إحباطه من المشاكل التي واجهها في بعض الأحيان مع ألبين، والتي يظن بأنها كلفته الكثير من النقاط وتسببت بخسارته في المعركة المباشرة بينه وبين زميله إستيبان أوكون في 2022.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي واجه فيها ألونسو مشاكل موثوقية بانتظام، حيث أمضى 3 مواسم مع مكلارين خلال فترة شراكتها الكارثية مع هوندا.

لكن ألونسو رفض المقارنة بين هاتين الفترتين، قائلًا بأن ألبين كانت "أكثر تنافسية هذا الموسم".

"عندما أكملنا سباقًا مع ألبين، كانت المنافسة أكثر متعة" قال ألونسو.

وأضاف: "في حقبة مكلارين-هوندا، كنا ننهي دائمًا خارج مراكز النقاط. لذلك لن أقارن بين الفترتين".

جديرٌ بالذكر أن ألونسو انسحب من 6 سباقات في موسم 2022 مع ألبين، بالمقارنة مع 8 انسحابات في 2015 و10 انسحابات في 2017 مع مكلارين.

ويرى ألونسو أن انسحاباته في 2022 مع ألبين لم تعكس كل المشاكل التي واجهها مع الفريق.

فقال: "كانت هنالك 6 انسحابات، ولكن كانت هنالك مناسبات لم تعتبر انسحابات لكنها كانت بمثابة ذلك، مثل مشكلة التصفيات في أستراليا".

وتابع: "السباق القصير في النمسا، لم أبدأ حتى هذا السباق، وأمور أخرى كهذه. لذلك أعتقد بأن هنالك 9 أو 10 مشاكل موثوقية على هذا المستوى وغير المقبولة بالمرة".