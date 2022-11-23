ألونسو مسرور "أكثر من مئة بالمئة" إزاء خطوة انتقاله إلى أستون مارتن بعد تجارب أبوظبي
يشعر فرناندو ألونسو أنه مسرور أكثر من مئة بالمئة حيال خطوة انتقاله إلى أستون مارتن لموسم 2023 في الفورمولا واحد، وذلك بعد إكمال تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي.
تسبب ألونسو بصدمة في سوق انتقالات السائقين حين وقع عقداً للانضمام إلى أستون مارتن بدءاً من الموسم المقبل، وذلك بعد موسمين مع ألبين.
وبالرغم من أن الإسباني لم يبدأ رسمياً مع أستون مارتن بعد حتى الموسم الجديد، لكنه أكمل تجارب ما بعد الموسم على متن سيارة 2022 بهدف التأقلم قدر الإمكان معها.
وأكمل ألونسو 97 لفة على متن السيارة وسجل ثالث أسرع الأزمنة قبل تسليم السيارة إلى لانس سترول لبقية تجارب بيريللي على حلبة ياس مارينا.
وتلخيصاً لمجريات التجارب أكد ألونسو أنه "متفاجئ بشكل إيجابي من كل شيء" وذلك خلال الحصة التي كان الهدف منها التأقلم مع السيارة.
فقال: "سيارة هذا العام ليست قريبة على الإطلاق مما ستكون عليه سيارة الموسم المقبل".
وأكمل: "لم يكن الهدف منحي الثقة أو أياً من ذلك، لأن سيارة الموسم المقبل مختلفة عن هذه".
وأردف: "بالتأكيد قدموا أداء قوياً هنا فقد تأهل سيباستيان (فيتيل) أمامي. شعرت بأن السيارتين متماثلتان، إنها سيارة تنافسية. كما أن كلتا سيارتي أستون مارتن سجلتا النقاط".
وحين سُئِل إن كان متفائلاً بعد التجارب في أبوظبي، رد ألونسو: "أنا متفائل للغاية الآن".
وأكمل: "عندما وقعتُ مع أستون مارتن كنت سعيداً بنسبة 90 بالمئة. حين بدؤوا التحسن وأنهوا الموسم بشكل قوي، ازدادت النسبة إلى 100 بالمئة، أما الآن فأنا مسرور أكثر من مئة بالمئة".
واختتم: "لقد أكملت 97 لفة من دون مشاكل، وذلك أمر رائع بالتأكيد".
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