ألونسو: مستقبلي مع ألبين يُمكن حسمه بمحادثة بعشر دقائق

تنتهي صفقة ألونسو الحاليّة ذات العامين مع ألبين نهاية الموسم الحالي، ويبدو بطل العالم موسمَي 2005 و2006 متّجهًا لتمديد بقائه في عالم الجائزة الكبرى ضمن ما قد يكون عقده الأخير.

لكن لم يتمّ بعد اتّخاذ أيّ قرارٍ نهائيّ في ظلّ تقييم ألبين لأفضل خياراتها لما ستفعله مع سائقها الاحتياطي عالي التقدير الناشئ أوسكار بياستري.

وفي حين أنّ بياستري بطل الفورمولا 2 موسم 2021 يتّجه على الأرجح إلى الإعارة لفريق ويليامز، فإنّ ألونسو صاحب الـ 41 عامًا يعي أنّ هناك فرصة لتعويضه بالناشئ الأسترالي.

لكن بحديثه قبيل جائزة المجر الكبرى، قال الإسباني أنّ تركيزه ينصبّ على المواصلة مع فريقه الحالي فقط، مُشيرًا إلى أنّ المفاوضات يجب أن تكون سهلة وسلسة.

وبحديثه حول المحادثات المخطّط لها مع مدراء ألبين هذا الصيف، قال الإسباني: "سأكون في عطلتي وكذلك المدراء. لذا نحتاج لإجراء اتّصال هاتفي".

وأكمل: "لكن عندما يرغب الطرفان بالاتّفاق على شيء ما، فيتطلّب ذلك مجرّد 10 دقائق".

وأردف: "وعندما لا يرغبان بذلك، فربّما يكون أحد الطرفين غير سعيد. لذا لن يتطلّب الأمر أكثر من 10 دقائق مع أيّ أحدٍ سأتحدّث إليه".

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وأوضح ألونسو أنّه بعد رؤية مستوى تقدّم ألبين على مدار الموسمين الماضيين فإنّه لا يرغب بالتوجّه إلى أيّ فريقٍ] آخر.

وكان اعتزال سيباستيان فيتيل بنهاية الموسم الجاري قد فتح مقعدًا محتملًا أمام ألونسو في حال لم يُواصل الشراكة مع ألبين، لكنّ الإسباني لا يبدو متحمّسًا لتلك الفكرة.

وعندما سُئل إن كانت أستون مارتن خيارًا محتملًا، أجاب: "جميع الفرق تُمثّل خيارًا، طالما أنّه ليس كلٌ منها متعاقدًا مع سائقَين".

وأكمل: "أولويّتي أن أكون مع ألبين لأنّنا عملنا وطوّرنا هذا المشروع معًا على مدار عامين. نحن أكثر تنافسيّة".

وأردف: "ربّما نيّتي هي البقاء، لكنّنا لم نجلس ونتفاوض بعد. كلّ شيء متواصل".