ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

سيعود بطل العالم لموسمَي 2005 و2006 إلى سباقات الفورمولا واحد مع رينو بعد غيابٍ دام عامين، إذ سيُشارك في الفئة الملكة للفترة الثالثة مع الصانع الفرنسي (2002-2006 و2008-2009).

وبدأ الإسباني بتحويل كامل تركيزه إلى عودته المرتقبة للفورمولا واحد بعد ظهوره الأخير خلال سباق إنديانابوليس 500 الشهير شهرَ أغسطس/آب الماضي، حيث قام ألونسو بزيارة مصنع رينو في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

وخضع ألونسو لجلسة "قياس المقعد" داخل سيارة "آر.أس20" إذ يأمل الصانع الفرنسي منحه فرصةً لتجربة السيارة خلال التجاب التي ستُقام نهاية العام على حلبة أبوظبي – كما أنه أمضى يومًا كاملاً خلف جهاز المحاكاة.

وخلال حديثه في مقابلة فيديو نشرها فريقه رينو على موقعه الإلكتروني، أوضح ألونسو بأنه سيكون متاحًا لتقديم المساعدة لفريقه لما تبقى من الموسم الجاري.

كما يُخطّط الإسباني لإجراء المزيد من التجارب خلف جهاز المحاكاة، إذ يسعى إلى التواجد في عددٍ من السباقات من أجل الانخراط أكثر مع الفريق.

وقال "إنّ التركيز من جانبي من الآن وحتى العام المقبل يتمحور حول متابعة ما يحتاجه الفريق مني. سأتواجد في المصنع للقيام بالاختبارات على جهاز المحاكاة من أجل التحضير للعام المقبل والمساعدة بطريقةٍ ما للجوائز الكبرى لهذا العام".

وأضاف "أعتقد بأنني سأكون حاضرًا في عددٍ من السباقات من أجل التواجد مع الفريق على المسار وفهم فلسفة العمل خلال الجوائز الكبرى. سيكون تواجدي في أبوظبي مهمًا، حيث آمل كذلك التواجد في سباق إيمولا، فهو قريبٌ من منزلي في سويسرا. سأكون متاحًا للفريق لأيّ شيء يحتاجونه".

تجدر الإشارة إلى أنّ ألونسو سيُجاور السائق الفرنسي إستيبان أوكون بعد قرار دانيال ريكاردو الانتقال إلى صفوف مكلارين في 2021.