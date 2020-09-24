فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
48 دقيقة
:
32 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

المشاركات
التعليقات
ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو بأنه على استعداد لمُساعدة الصانع الفرنسي رينو في أيّ شيء يحتاجه خلال الجوائز الكبرى لموسم 2020 ضمن تحضيراته للعودة بشكلٍ تنافسيّ في العام المقبل.

سيعود بطل العالم لموسمَي 2005 و2006 إلى سباقات الفورمولا واحد مع رينو بعد غيابٍ دام عامين، إذ سيُشارك في الفئة الملكة للفترة الثالثة مع الصانع الفرنسي (2002-2006 و2008-2009).

وبدأ الإسباني بتحويل كامل تركيزه إلى عودته المرتقبة للفورمولا واحد بعد ظهوره الأخير خلال سباق إنديانابوليس 500 الشهير شهرَ أغسطس/آب الماضي، حيث قام ألونسو بزيارة مصنع رينو في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

وخضع ألونسو لجلسة "قياس المقعد" داخل سيارة "آر.أس20" إذ يأمل الصانع الفرنسي منحه فرصةً لتجربة السيارة خلال التجاب التي ستُقام نهاية العام على حلبة أبوظبي – كما أنه أمضى يومًا كاملاً خلف جهاز المحاكاة.

وخلال حديثه في مقابلة فيديو نشرها فريقه رينو على موقعه الإلكتروني، أوضح ألونسو بأنه سيكون متاحًا لتقديم المساعدة لفريقه لما تبقى من الموسم الجاري.

كما يُخطّط الإسباني لإجراء المزيد من التجارب خلف جهاز المحاكاة، إذ يسعى إلى التواجد في عددٍ من السباقات من أجل الانخراط أكثر مع الفريق.

وقال "إنّ التركيز من جانبي من الآن وحتى العام المقبل يتمحور حول متابعة ما يحتاجه الفريق مني. سأتواجد في المصنع للقيام بالاختبارات على جهاز المحاكاة من أجل التحضير للعام المقبل والمساعدة بطريقةٍ ما للجوائز الكبرى لهذا العام".

وأضاف "أعتقد بأنني سأكون حاضرًا في عددٍ من السباقات من أجل التواجد مع الفريق على المسار وفهم فلسفة العمل خلال الجوائز الكبرى. سيكون تواجدي في أبوظبي مهمًا، حيث آمل كذلك التواجد في سباق إيمولا، فهو قريبٌ من منزلي في سويسرا. سأكون متاحًا للفريق لأيّ شيء يحتاجونه".

تجدر الإشارة إلى أنّ ألونسو سيُجاور السائق الفرنسي إستيبان أوكون بعد قرار دانيال ريكاردو الانتقال إلى صفوف مكلارين في 2021.

اقرأ أيضاً:

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

المقال السابق

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين فرناندو ألونسو
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

العطية في صدارة قائمة المشاركين في رالي الكويت الدولي 2018
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات / أخبار عاجلة

العطية في صدارة قائمة المشاركين في رالي الكويت الدولي 2018

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2019
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2019

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

أحدث الأخبار

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

54د
2
فورمولا 1

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا ليس على الفرق التخوّف من عودة مدير سابق لفيراري على رأس الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

33د
5
فورمولا 1

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

أحدث الأخبار

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020
فورمولا 1

ألونسو مُستعدّ لمساعدة رينو في أيّ شيء تحتاجه خلال موسم 2020

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس
فورمولا 1

شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو
فورمولا 1

هوندا تُدخل تعديلات على محرّكها في الفورمولا واحد على إثر مشكلة فيرشتابن في موجيللو

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
فورمولا 1

سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي
فورمولا 1

تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

أحدث ملفات الفيديو

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى 07:03
فورمولا 1

كيف أثرت مشاكل الإطارات على جائزة بريطانيا الكبرى

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى 15:09
فورمولا 1

تقييم جميع السائقين في جائزة توسكانا الكبرى

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية | مهندس المسار لدى بيتروناس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.