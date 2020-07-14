ألونسو مستعد لاستخدام 2021 كعام بناء لقوانين الفورمولا واحد الجديدة

أراد ألونسو ضبط توقيت عودته ليتزامن مع القوانين التقنية الجديدة، والتي كان من المقرر تقديمها في 2021 قبل تأجيلها للعام التالي بسبب أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19".

مع ذلك، قال الإسباني بأنّ موسمًا مع السيارات الحالية سيساعد في استعداد الفريق للقوانين الجديدة.

"كانت نيتي في البداية على الأرجح الخروج من الفورمولا واحد نهاية موسم 2018، ومن ثمّ رؤية طبيعة الحياة خارج عالم الفورمولا واحد، والتفكير في العودة مع قوانين 2021" قال ألونسو.

وأضاف: "تمّ تأجيل تقديم القوانين بعام بسبب فيروس كوفيد-19، لكنّ ما يزال الوضع يستحق المشاركة في الرياضة في 2021 كعام تحضيري لي، بعد عامين بعيدًا عن قيادة هذه السيارات، وكذلك كعام بناء وتجهيز مع الفريق كذلك لنخوض موسمًا جيّدًا".

وقال ألونسو أنّه بأنّ الوضع الراهن لن يتغيّر على الأرجح من 2020 و2021، وأنّ رينو ستظل في ملاحقة فرق الصدارة.

فقال: "أنا مدرك لطبيعة الأمور الآن. فلم أكن مختبئًا تحت الأرض خلال هذين العامين. كنت أشاهد التلفاز، وأعلم بأنّ فريقًا واحدًا فقط سيفوز في 2020، وكذلك في 2021 على الأرجح".

وتابع: "لكن وكما تعلمون، فإنّ الوضع هو ذاته بالنسبة للسائقين المتبقيين، حيث نحاول العمل مع فريقنا من خلال ما نراه لمستقبلنا".

وأردف: "أعتقد بأنّ قوانين 2022 ستجلب، كما نأمُل، بعض الإنصاف داخل الرياضة وكذلك منافسة قريبة في ظل تقييد الفرق لجانب النفقات كي لا يتمّ ابتكار أيّ شيء يجلب أفضلية أداء ضخمة".

واسترسل: "لذلك أعتقد بأنّ هنالك وقتًا كافيًا للعمل على هذه المشاريع وبناء الزخم الذي أعتقد بحاجتنا إليه".

واختتم: "كما قلت، تلك مسألة بناء شيء ما سويًا، شيء تثق به يملك الإمكانيات، المنشآت والاستثمار، وكل تلك العوامل وجدتها في رينو، لذلك أنا مسترخٍ ومرتاح لتلك الخطوة".