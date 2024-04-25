ألونسو مستاء من "لعبة من بوسعه استخدام إطارات أقل" في التجارب الحرة لجولات السباق القصير

تعني صيغة نهاية أسبوع السباق القصير بأنه لدى الفرق حصة تجارب حرة وحيدة لتجهيز سياراتها قبل حصتي التصفيات وسباقي نهاية الأسبوع، ما يعني بدوره قيام الفرق ببرامج غير اعتيادية في التجارب الحرة الأولى بالمقارنة مع الجولات الأخرى.

وفي التجارب الحرة الأولى في الصين الأسبوع الماضي، تصدّر لانس سترول زميل ألونسو في أستون مارتن الحصة التي شهدت تركيز الفرق على محاكاة السباق قبل التوجه لمحاكاة التصفيات في وقت لاحق.

هذا وتراجعت مجموعات الإطارات المتاحة لجولات السباق القصير بواحدة لتكون 12 مجموعة، مقسمة على 4 مجموعات ميديوم، 6 مجموعات سوفت والمجموعتين الاعتياديتين من تركيبة الهارد.

وقد صرّح ألونسو عقب السباق الرئيسي في الصين بأنه يعتقد "أن مزيدًا من الإطارات سيكون جيدًا، لأن الوضع في التجارب الحرة الأولى أشبه بلعبة من بوسعه استخدام مجموعات أقل من الإطارات".

فقال: "الأمر مؤسف بالنسبة للمشجعين. ومن ثم هنالك السباق القصير، حيث أنهم وإذا ما أرادوه من أجل العرض والتجاوزات من دون أن يدعوك تتسابق، فمن الأفضل الاستغناء عنه".

كما أوضح الإسباني أن جولة السباق القصير التالية خلال جائزة ميامي الكبرى نهاية الأسبوع المقبل ستشهد تكرارًا لذات الوضع "حيث ستمثل الإطارات علامة استفهام".

"سيكون من المنطقي ألا تشارك في التجارب الحرة حتى تحافظ على كل الإطارات بحالة جيدة ولا تشارك في السباق القصير لتفادي نقاط العقوبة على رخصتك" قال ألونسو.

وتابع: "لن نفعل ذلك بطبيعة الحال كوننا بحاجة لأن نفهم السيارة أكثر في ميامي. لكن يجب أن نفكّر في أن جولات السباق القصير تحتاج للمزيد من التعديلات".