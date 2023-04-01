ألونسو: مرسيدس "تبالغ بتضخيم" معاناتها في الفورمولا واحد
يرى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن مرسيدس تتلاعب بتصريحاتها حيال معاناتها في الفورمولا واحد هذا الموسم، حيث يبدو الإسباني مقتنعاً بأن السهام الفضية ستحرز الفوز بالسباقات قريباً.
بعد تحقيق جورج راسل ولويس هاميلتون لمركزي الانطلاق الثاني والثالث في تصفيات أستراليا، صرّح البريطانيان أن هذه النتيجة فاقت تماماً التوقعات بعد البداية الصعبة للموسم الحالي.
لكن ألونسو، الذي تأهل رابعاً خلف ثنائي مرسيدس، يرى الأمور من منظور مختلف تماماً، حيث يبدو مقتنعاً بأن مرسيدس تخفي المزيد في جعبتها، أكثر مما تُظهره.
وحين سُئِل إن كان متفاجئاً من تفوق مرسيدس على أستون مارتن في التصفيات، ردّ الإسباني: "كلا، في جدة، أعتقد أنهما كانا على بُعد عشر ثانية عنّا لناحية الوتيرة، وحققت مرسيدس المركز الثاني في الأمس مع لويس خلال التجارب الحرة الأولى".
وتابع: "لو قرأتم تصريحاتهم لاعتقدتم بأن سيارتهم لا تصل إلى القسم الثالث. لكنني لا أعتقد أن وضعهم بهذا السوء".
وأردف: "إنهم ليسوا بمستوى ريد بُل، فلا أحد بمستوى ريد بُل، لكنهم يتحسنون وسينافسون على الانتصارات قريباً. هذا ما قاموا به العام الماضي وفازوا بسباق بالرغم من البداية السيئة للموسم، أعتقد أنهم يُظهرون الإمكانيات التي يمتلكونها".
ألونسو ليس الوحيد الذي يرى بأن مرسيدس أقوى مما تصرّح به.
حيث صرّح كارلوس ساينز سائق فيراري إلى قناة "سكاي": "أعتقد أنهم أسرع بكثير مما يعتقده الناس. أعتقد أنهم وخاصة في السباق، يمتلكون وتيرة قريبة جداً من فرناندو (كما حصل في جدة). جورج ولويس، كانا سريعين للغاية ولم نتمكن من مجاراتهما".
وأردف: "سيارتهم سريعة. من الواضح أنها ليست بسرعة ريد بُل، لكنهم إن نجحوا بالتحسن في التصفيات فإنهم قادرون على تقديم حزمة قوية جداً".
ويأمل ألونسو أن تتمكن مرسيدس من تجاوز فيرستابن خلال الانطلاقة لمنع الملل في السباق.
فقال: "أعتقد أن هناك بعض العوامل التي ستكون مجهولة في السباق خاصة بعد ضياع الوقت في التجارب الحرة الثانية (بسبب الأمطار). لدينا الحرارة كذلك، أعتقد أنها ستكون مختلفة في السباق".
وأردف: "لا أعتقد أن أحداً مستعدّ بالكامل للسباق، لذا أعتقد أننا سنكتشف من يمتلك الوتيرة الأفضل والإدارة الأفضل".
واختتم: "سنرى على الأقل إن نجحت مرسيدس بتقديم انطلاقة جيدة لإيقاف ماكس. وإلا، سيكون سباقاً مملاً بالنسبة له!".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
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