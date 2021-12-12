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ألونسو: مدير السباق "ليّنٌ جدًا" حيال مسألة الزحام

قال فرناندو ألونسو أنّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد "ليّنٌ للغاية" بعد غضب الإسباني حيال مشاكل الزحام في تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى.

ألونسو: مدير السباق "ليّنٌ جدًا" حيال مسألة الزحام

استُدعي العديد من السائقين للمثول أمام المراقبين لسيرهم ببطء في نهاية القسم الثاني أثناء محاولتهم الحصول على فجوة لبدء لفّة سريعة مع تحسّن حالة المسار.

وتمّ تعطيل ألونسو سائق ألبين من قبل دانيال ريكاردو سائق مكلارين الذي من بين السائقين الذين سيمثلون أمام المراقبين.

وخرج ألونسو من القسم الثاني نتيجة لتلك الواقعة، حيث أشار مجدّدًا إلى عدم رضاه حيال عدم تحلّي إدارة السباق بالقسوة الكافية على صعيد العقوبات لقاء أوضاع مماثلة.

وقال الإسباني بعد التصفيات: "للأسف ليس لدينا أحدٌ يُراقب هذه الأمور. مدير السباق ليّنٌ جدًا حيال هذه الأمور، وفي حال سمحتم لنا باللعب في لفّات الخروج فدائمًا ما سيكون الوضع فوضويًا".

وأكمل: "نحتاج لحكمٍ لحمايتنا، وليس لدينا ذلك في الوقت الحاضر وذلك سيّئ. يجب أن تكون هذه المسألة إمّا بيضاء أو سوداء حيال العقوبات التي تستحقها".

وأردف: "عليهم أن يكون قاسين في بعض القرارات. عندما يُقدم لاعب كرة قدم على تدخّل عنيف ويتمّ منح ركلة جزاء أو ما شابه، تكون هناك بطاقة حمراء، لكنّهم هنا يُعانون لتوجيه بطاقة صفراء أو حمراء. لهذا السبب تتكرّر ذات الأشياء السيّئة".

وعبّر ألونسو عن اقتناعه بأنّ ريكاردو، وكذلك السائقون الآخرون، سيُعاقب لقاء مشاكل الزحام اليوم.

وقال الإسباني: "على صعيد الزحام فإنّ ذلك خطأ مكلارين. ذلك خطأ الفريق أو السائق أو أيًا كان، لأنّه حتى عندما يكون هناك الكثير من الزحام في لفّة الخروج فإنّك تحتاج للابتعاد عن طريق السيارة السريعة القادمة من الخلف، ولم يتحرّك هو".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فيتيل تلقى عقوبة 3 مراكز في النمسا لقاء ذلك، لذا أتوقّع تلقيه لعقوبة 3 مراكز على الأقل، لذا لنرَ أين سأنطلق. أعتقد بأنّني سأنطلق تاسعًا برأيي، لكن سنرى".

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