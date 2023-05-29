ألونسو مدافعاً عن الانتقال للإطارات الملساء: المسار كان جافاً بنسبة "99 بالمئة" في موناكو
دافع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن عن قرار فريقه باستعمال إطارات ميديوم (الملساء للطقس الجاف) في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2023، حيث أشار إلى أن المسار كان جافاً بنسبة 99 بالمئة في تلك الفترة.
مع الاقتراب من تساقط الأمطار خلال القسم الثاني لسباق موناكو وإمكانية ازدياد شدتها، بدأ بعض السائقين الانتقال إلى إطارات انترميديت توقعاً للأسوأ.
ومع دخول ألونسو للمنصة، تم وضع إطارات ميديوم لسيارته بعكس المتوقع.
لكن شدة الأمطار ازدادت، وسرعان ما عاد للمنصة لوضع إطارات انترميديت، ما أطاح بأي أمل له بمنافسة المتصدر ماكس فيرستابن على الفوز، حيث بدا الفارق بينهما بحدود 20 ثانية.
وبدا الإسباني متفاجئاً من الحديث حول قرار الإطارات، حيث أشار إلى أن أغلب أقسام الحلبة كان جافاً حينها وكافياً لإطارات ميديوم.
فقال: "سمعت هذا السؤال على التلفاز كذلك، وقد تفاجأت منه".
وأكمل: "لم أشاهد السباق بشكل مباشر من داخل قمرة القيادة كما شاهدتم أنتم. بالنسبة لي، كان من الواضح جداً أن المسار خلال اللفة التي دخلنا بها إلى المنصة، كان جافاً تماماً، ما عدا المنعطفين 7 و8".
وتابع: "لماذا سننتقل لإطارات انترميديت حين يكون المسار جافاً بنسبة 99 بالمئة؟".
واسترسل: "توقفت للانتقال إلى الإطارات الملساء، وكانت التوقعات الجوية تشير لأمطار خفيفة وهذا ما شاهدناه على رادار الفريق".
واستكمل: "امتلكنا هامشاً كبيراً خلفنا يسمح بوضع إطارات ملساء إن دعت الضرورة. إطارات انترميديت ربما كانت خياراً أكثر أماناً بشكل كبير، لا أدري".
وأضاف: "تلك الدقيقة والنصف التي استغرقناها للمرور في المنعطفات 5، 6، 7 و8 غيرت كل شيء. كانت مبللة بشكل كبير. لكن المسار كان جافاً تماماً في اللفة التي توقفنا فيها".
وشرح ألونسو بأنه وفي الظروف الجوية الجافة لم يكن يتوقع امتلاك فرصة منافسة فيرستابن على الفوز، معلقاً على أن الفريق اتبع استراتيجية عدائية عبر بدء السباق على إطارات هارد مقابل إطارات ميديوم لسائق ريد بُل.
فقال: "أعتقد أننا لم نكن نمتلك الفرصة بصراحة. كنا شجعاناً في استراتيجيتنا، وليس من الطبيعي أن تنطلق من الصف الأول على إطارات هاد، بعكس سائقي المقدمة".
وتابع: "ذلك يظهر التزام الفريق ومقدار العدائية التي يتمتع بها جميع أفراد فريق أستون مارتن سعياً للفوز".
واسترسل: "كنا نعلم بعض الجوانب السلبية لتلك الاستراتيجية. كنا لننهي بالمركز الخامس أو السادس، خارج المنصة".
واستكمل: "لكننا خلال الاجتماع الصباحي قررنا المغامرة باستراتيجية عدائية. أعتقد أن الاستراتيجية كانت جيدة. لكن إطارات ميديوم عملت جيداً بشكل مفاجئ برأيي".
واختتم: "كنا نأمل أن تتعرض لتآكل أو تحبّب أكبر، لكن ماكس نجح بالبقاء 50 لفة عليها بوتيرة مذهلة. لهذا السبب فاز بالسباق: ليس بسبب الاستراتيجية بل لأنه كان أسرع منا".
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