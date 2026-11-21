فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ألونسو: محرك هوندا يفتقر إلى القوة لدرجة أن المنافسين يتركون مسافة أمان إضافية خلفنا

أعرب فرناندو ألونسو عن استيائه من خسارة أستون مارتن ثلاث ثوانٍ على الخطوط المستقيمة.

بنجامين فنيل

منشور: 21-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: مانويل إليتو

أكد فرناندو ألونسو أن افتقار محرك هوندا إلى القوة بلغ حدًا خطيرًا لدرجة أن سائقي الفرق الأخرى باتوا يتركون مسافة أمان إضافية عند الاقتراب من سيارات أستون مارتن خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1.

وكان من المتوقع أن تكشف حلبة الشوارع في ولاية نيفادا عن أوجه القصور في وحدة الطاقة اليابانية، خصوصًا مع وجود مقطع يمتد لنحو كيلومترين تقطعه السيارات بأقصى سرعة.

ولم يكن مفاجئًا أن يفشل ألونسو ولانس سترول في تجاوز القسم الأول من التصفيات التأهيلية، إذ تأخر بطل العالم مرتين بفارق 1.251 ثانية عن الزمن المطلوب للتأهل إلى القسم الثاني.

ومن المثير للاهتمام أن ألونسو كان متأخرًا أيضًا بفارق 2.736 ثانية عن صاحب أسرع زمن جورج راسل، وتشير تقديراته إلى أنه كان بإمكانه المنافسة في المقدمة لو امتلك محركًا من الطراز الأفضل.

حيث قال السائق المخضرم: "تمامًا كما توقعنا. مونزا ولاس فيغاس هما أسوأ حلبتين بالنسبة إلينا بسبب الخطوط المستقيمة الأطول. لقد خسرنا نحو 2.5 أو ثلاث ثوانٍ على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "في المنعطفات، كنا قادرين على المنافسة بشكل جيد جدًا بصراحة. أعتقد أننا تأخرنا بفارق 2.8 ثانية عن المركز الأول في القسم الأول من التصفيات، وأعتقد أننا خسرنا هذا الوقت تقريبًا على الخطوط المستقيمة".

وبلغت السرعة القصوى لأستون مارتن خلال التصفيات التأهيلية 290.8 كلم/ساعة، مقارنة بـ323.9 كلم/ساعة لمكلارين، التي كانت السيارة الأسرع، و305.6 كلم/ساعة لريد بُل، التي كانت ثاني أبطأ سيارة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب الفارق الكبير في السرعة، أجاب ألونسو: "أعتقد أن الفرق الأخرى تدرك ذلك. عندما تكون خلف سيارة مزودة بمحرك هوندا، فإنها تترك مسافة إضافية بعدة أمتار".

ووصف بطل العالم مرتين تجربته خلف مقود سيارة "إيه إم آر 26" بأنها أشبه بـ"لفة استعراضية"، وبدا أنه يفضل عدم الوجود في لاس فيغاس أصلًا، إذ يرى أن هذا الجزء من روزنامة الفورمولا 1 يفتقر إلى المنطق.

وأشار قائلًا: "كنا في أوستن والمكسيك قبل أسبوعين، على بُعد ساعتين من هنا. ثم ذهبنا إلى البرازيل، وبعد ذلك إلى أوروبا. والآن نعود إلى هنا لمدة 72 ساعة، ثم نرجع إلى أوروبا لأننا سنتسابق في قطر، لذلك لا يبدو منطقيًا إقامة السباق في عطلة نهاية الأسبوع هذه".

لكن معاناة أستون مارتن أسعدت شخصًا واحدًا على الأقل. فقد عادل سيرجيو بيريز أفضل نتيجة له في التصفيات التأهيلية هذا الموسم، باستثناء السباقات القصيرة، بعدما حل في المركز الثامن عشر متفوقًا على ألونسو بفارق 0.017 ثانية.

وقال بيريز: "هذا أمر جيد. من الإيجابي أن نكون أمامهم. للأسف، كنا متأخرين قليلًا أكثر مما ينبغي عن هاس. مع الاستفادة من عامل السحب الهوائي، كان بإمكاننا الاقتراب منهم قليلًا، لكن ليس بما يكفي. في الواقع، لم يكن ذلك ليغير أي شيء".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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