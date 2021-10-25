ألونسو محتارٌ من قرار الحكام الغريب حيال حركة رايكونن في أوستن

بدا الإسباني مستاءً خلال سباق أوستن حين تجاوزه رايكونن عندما كانا يتنافسان على مراكز النقاط، بعد العبور على الحفف الجانبية في مخرج المنعطف الأول.

وضمن السباق اضطر عدة سائقين من بينهم ألونسو لإرجاع المراكز التي كسبوها بسبب أفضلية الخروج عن حدود المسار، لذا بدا الإسباني مستاءً حيال سبب عدم تطبيق ذلك على رايكونن.

كما لم يتقبل التفسير بأن رايكونن دُفع للخروج عن المسار.

فقال معلقاً على قرار الحكّام: "من الواضح أن ذلك كان قرارهم وعلينا قبوله".

وأكمل: "لا أعلم إن رأيتم السباق بأكمله، لكن كانت هناك واقعة مماثلة في اللفة الأولى على ما أعتقد مع لاندو (نوريس)، في المنعطف 12. كبح من الجهة الداخلية، تجاوز ساينز، الذي اضطر للخروج عن المسار، استعاد المركز (اضطر لإعادة المركز إليه)".

وتابع: "من ثم في القسم الأخير للسباق، عندما تجاوزتُ (أنطونيو) جيوفينازي للمرة الثانية، كبحتُ من الجهة الداخلية للمنعطف 12. مرة أخرى، أجبرته على الخروج عن المسار. لكنه عاد ومن ثم كسب مركزاً هذه المرة، وبالتالي كان عليه إعادة المركز لي".

وأردف: "لذا، بطريقة ما، فإنك على الدوام تجبر شخصاً ما للخروج عن المسار عندما تكبح من الجهة الداخلية، بالتالي على السائق الآخر اتخاذ القرار سواء بالتراجع أو الخروج عن حدود المسار".

وأضاف: "هذا ما قام به ساينز. جيوفينازي وأنا. من ثم أعدنا المراكز بالطبع، لأننا كسبنا أفضلية الخروج عن المسار. لهذا السبب شعرتُ أن الحكام لم يطبقوا هذا الأمر على الجميع".

واسترسل: "خسرت ما يقارب العشر ثوانٍ في وسط كل هذا، من الواضح أن فرصة البقاء ضمن مراكز النقاط قد اضمحلت. لكنني لست مستاء جداً حيال ذلك، لأنها نقطة وحيدة. من ثم عانينا مشاكل في الجانح الخلفي ولم يؤثر ذلك على سباقنا".

وجاء استياء ألونسو من حركة رايكونن قبيل معركته المتقاربة مع جيوفينازي والتي يرى أنها برهان على عدم ثبات قرار الحكام.

لكن الإسباني أكد أنه لم ينخرط في معركته مع جيوفينازي فقط لإثبات وجهة نظره.

فقال: "لم تكن لدي مشكلة فيما يتعلق بتجاوز أنطونيو. كبحتُ متأخراً جداً ولم أتمكن من عبور المنعطف. لذا عندما أخبرني الفريق أنه عليّ إرجاع المركز، تفهمتُ ذلك لأنه كان التصرف الصحيح والمنطقي نظراً لأنني كبحتُ متأخراً جداً. لو كان هناك حائط لما فعلت هذا على الإطلاق، ما يعني أنني استفدتُ وحظيت بأفضلية لخروجي عن المسار ومن ثم انتزاع المركز، لذا قمت بخفض سرعتي".

وتابع: "للأسف، كنت أمامه بثلاث ثوانٍ، لذا خسرت الكثير من الوقت. لكنني أتفهم القرار. من ثم قام جيوفينازي بنفس الأمر معي وأعاد لي المركز. لذا، أعود إلى نقطتي الأساسية فيما يتعلق بحركة رايكونن، لقد كانت غريبة".

واختتم: "لكنني لم أكن أحاول أن أثبت أي شيء. كنت فقط أحاول اكتساب المراكز. المركز العاشر كان يبدو هدفاً حقيقياً لنا، لهذا حاولت. بالطبع نحن نحترم جميع قرارات الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".