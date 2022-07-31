ألونسو مُحبطٌ من الخسارة أمام أوكون بعد أن كانت السيارة "مدهشة" في تصفيات المجر

بعد أن ساعدتها مشاكل ماكس فيرشتابن، وسيرجيو بيريز ولويس هاميلتون، حجزت ألبين المركزين الخامس والسادس عبر أوكون وألونسو تباعًا، وفصلت بينهما 0.060 ثانية فقط.

"الترتيب هكذا للأسف" قال ألونسو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الفجوة مع زميله.

وأضاف: "كنت أسرع بكثير طوال عطلة نهاية الأسبوع. كان أداء سيارتي مدهشًا نهاية هذا الأسبوع، حققت المركز الثاني اليوم في الأجواء الممطرة، وقاموا بعملٍ جيّد في القسم الثالث من التصفيات الآن".

وأكمل: "هناك بضعة أعشارٍ كذلك مع لاندو نوريس. شعرت بأنّني أسرع من لاندو طوال عطلة نهاية الأسبوع. لذا سنرى إن كان بوسعنا كسب بعض المراكز غدًا".

وأردف: "كانت لفّة جيّدة، كانت صعبة بعض الشيء في المنعطف الثاني. قام الآخرون بعملٍ أفضل".

وعندما سُئل إن كان من الصعب الانتقال من التجارب الثالثة الممطرة إلى التصفيات الجافة، قال الإسباني: "كانت أصعب بالنسبة للآخرين".

واعترف ألونسو بأنّ المعركة الرئيسيّة لفريقه يوم الأحد ستكون مع مكلارين، خاصة مع نوريس. كما كان متفاجئًا بتحقيق جورج راسل قطب الانطلاق الأوّل لمرسيدس.

وقال: "أنا متفاجئٌ بالتأكيد. سعيدٌ من أجل، لكنّ ذلك لم يكن متوقّعًا بكلّ صدق، لأنّ فيراري بدت قويّة جدًا وكذلك ماكس".

وأردف: "عانت مرسيدس قليلًا، وكنّا نعتقد بأنّنا سنتواجد أمامها في الحقيقة. كنّا أمام لويس. لذا فإنّ إحرازه لقطب الانطلاق الأوّل يعني حصوله على لفّة رائعة. أتطلّع قدمًا لمشاهدتها".