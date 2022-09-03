ألونسو محبطٌ بعد "سوء التفاهم" مع بيريز
عبّر فرناندو ألونسو عن إحباطه بعد أن تواجد سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في طريقه خلال المحاولة الأخيرة في القسم الثاني من تصفيات جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
انتهى المطاف بألونسو في المركز الـ 13، وكان الإسباني مقتنعًا بأنّه كان قادرًا على الانطلاق ضمن العشرة الأوائل، وعبّر عن إحباطه عبر اللاسلكي.
وقال: "أعتقد بأنّ ذلك كان بسبب الزحام في القسم الثاني. كنت في المركز السادس أو السابع طوال الحصّة. كان الأمر ذاته في القسم الأوّل، ومن ثمّ الثاني".
وأضاف: "كنت متقدّمًا بنصف ثانية في المحاولة الثانية، ومن ثمّ حدث سوء تفاهمٍ مع سيارة ريد بُل أمامي في المنعطف التاسع، وخسرت الكثير في تلك اللفّة. لذا لسنا في القسم الثالث للأسف، لكنّ الوتيرة كانت كافية لعبورنا".
وأكمل: "زاندفورت حلبة صغيرة للغاية، وضيّقة جدًا، ودائما ما سيكون الوضع صعبًا. سيكون الوضع مختلفًا في مونزا، مع وجود الخطّ المستقيم الطويل ومن السهل السماح للآخرين بتجاوزك".
وأردف: "حدث لنا ذلك اليوم للأسف، وأضرّ قليلًا بعطلة نهاية أسبوعنا".
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