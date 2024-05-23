ألونسو متفائل بقدرة أستون مارتن على "حل المشاكل أسرع من غيرها"
قال فرناندو ألونسو أن لديه كامل الثقة في فريقه أستون مارتن ومالكه لورانس سترول من ناحية القدرة على "حل المشاكل أسرع" من الفرق الأخرى في الفورمولا 1، وذلك وسط معاناة الفريق من أجل مجاراة منافسيه ضمن سباق التطوير.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
استهلت أستون مارتن موسم 2023 على نحوٍ صاروخي محرزة 6 منصات تتويج مع الإسباني خلال السباقات الثمانية الأولى.
لكن منافساتها مرسيدس وفيراري وتحديدًا مكلارين أحرزوا مكاسب أكبر بكثير على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، في حين وجدت أستون مارتن صعوبة في مجاراتهم ضمن سباق التطوير، ليتراجع الفريق إلى المركز الخامس ضمن الترتيب الهجومي منذ ذلك الحين.
وبينما يواجه الفريق تأخرًا على المسار، لكنه ما يزال في مرحلة البناء مع مقره الجديد في سيلفرستون، إلى جانب العمل على نفق هواء جديد للمستقبل.
ويساهم ذلك الاستثمار، إلى جانب طموحات سترول الكبيرة (والتي تضمنت السعي لضم أندريان نيوي)، في تعزيز ثقة ألونسو بأن الفريق سيتمكن من مضاهاة وتجاوز معدّل تطوير منافسيه في المستقبل القريب.
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان واثقًا بأن أستون مارتن قد بدأت بامتلاك كافة الأدوات كي لا تتأخر في سباق التطوير، قال ألونسو: "إنها رياضة معقدة. مكلارين وحتى سباق النمسا العام الماضي كانوا ينافسون في القسم الأول من التصفيات، رغم أنه لديهم فريق، أناس، منشآت وعلامة رائعة".
وأضاف: "عندما تجد ذلك الأمر المفقود الذي يحيي السيارة، فإن كل شيء يتغير والأمر ذاته بالنسبة لنا".
وتابع: "حتى منتصف الموسم الماضي كنا الفريق الذي تنظر إليه وتنسخ منه. وفجأة يمكن أن تتراجع ثلاث خطوات إلى الوراء".
وأكمل: "على عكس الفرق الأخرى، فإن لدينا قائد رائع متمثل في لورانس. فهو ليس فقط مالك الفريق، لكنه شخص تنافسي لأبعد الحدود كذلك. لهذا وبفضله، أعتقد أننا سنحل المشاكل أسرع من الفرق الأخرى".
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