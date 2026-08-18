بموجب اللوائح الجديدة لعام 2026، تتوزع عملية توليد الطاقة في السيارات تقريباً بالتساوي، بنسبة 50 بالمئة بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.

كما تلعب خوارزمية حاسوبية "ذاتية التعلم" تقرر كيفية استخدام طاقة البطارية طوال اللفة وتتكيف باستمرار مع مدخلات السائق، دوراً محورياً في هذا النظام.

ونظراً إلى أن خطة استخدام الطاقة تحددها البرمجيات قبل السباق، لا يستطيع السائقون التحكم في استهلاك الطاقة بنسبة 100 بالمئة.

وكان هذا أحد أبرز جوانب سيارات 2026، وقد تعرض لانتقادات من العديد من السائقين طوال الموسم.

وبعد جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، التي ربما كانت الحلبة الأكثر تحدياً لسيارات 2026 حتى الآن، قال سائق مكلارين أوسكار بياستري: "كان الأمر فظيعاً. لا يمكنني وصفه بأي طريقة أخرى. وبالتأكيد لم أكن الوحيد الذي يشتكي".

وقبل جائزة المجر الكبرى، السباق الأخير في الموسم قبل العطلة الصيفية، سُئل سائق أستون مارتن ألونسو عما إذا كانت قاعدة الفورمولا 1 التي تفرض على السائقين قيادة سياراتهم "من دون مساعدة وبمفردهم" قد أصبحت مثاراً للجدل بسبب تأثير خوارزميات 2026.

وردّ ألونسو قائلاً: "أعتقد أن الفورمولا 1 كانت دائماً على هذا النحو إلى حد ما. حتى في الأيام التي كان لدينا فيها نظام التحكم في الجر وبعض أنظمة المساعدة الأخرى، لا أعتقد أن السائقين كانوا يحددون كل شيء".

وأضاف: "كانت هذه مسألة محددة جداً لكل فريق، وقد جرى تطويرها بشكل مختلف من قبل كل فريق، وفقاً لفلسفات مختلفة. كنت تضغط على دواسة الوقود عند الخروج من المنعطف، وكانت بعض السيارات أفضل بكثير من غيرها. الأداء الذي يظهر عند الخروج من بعض المنعطفات لم يكن يتعلق فقط بمهارة السائق أو مدخلاته".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على الانطلاقات. لقد كنت أقدم الانطلاقات منذ 25 عاماً، وشهدنا الكثير من القوانين المختلفة خلال تلك الفترة. في نهاية المطاف، كانت بعض السيارات وبعض الفرق تتمتع دائماً بانطلاقات أفضل من غيرها، وكان ذلك صحيحاً بالنسبة إلى السيارتين في الفريق نفسه".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وأردف: "لم يكن الأمر يتعلق فقط بطريقة استخدام أحد السائقين للقابض أو اختلاف أسلوبه أو استخدامه لدواسة الوقود. كانت كلتا السيارتين في ذلك الفريق تحققان انطلاقات جيدة جداً أو سيئة جداً. أعتقد أن الفريق يضيف دائماً أداءً إلى كل جانب".

وبينما أقر ألونسو بأن بعض أنظمة مساعدة السائق ليست وضعاً جديداً في عام 2026، فقد اعترف أيضاً بأن استخدام الخوارزميات الحاسوبية ضمن اللوائح الحالية "يحتاج إلى التصحيح والتحسين".

حيث قال: "لكن نعم، أعتقد أن هناك أموراً تحتاج إلى التصحيح والتحسين فيما يتعلق باللوائح الحالية واستخدام طاقة البطارية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الأمر مفهوم جيداً جداً. نحن لا نزال في النصف الأول فقط من هذه المجموعة من القوانين، وفي العام الأول فقط، ومع ذلك بدأنا بالفعل نتحدث عن عامي 2030 أو 2031 ومحركات الثماني أسطوانات".

وأردف: "في العام المقبل، تمت الموافقة بالفعل على التغيير بين أجزاء محرك الاحتراق الداخلي والأجزاء الكهربائية".

واختتم قائلاً: "يتم القيام ببعض الأمور باسم التقدم، والرياضة والفرق والجميع يدركون ذلك جيداً. أنا متفائل بشأن المستقبل. أعتقد أن الأمور ستتحسن، وسيكون هناك فهم أفضل لما تعنيه القوانين وما تحتاج إليه المعدات".