ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى
اضطر سائق أستون مارتن إلى الانسحاب في مونتريال بسبب آلام في الظهر ناجمة عن وضعية جلوس شديدة الانخفاض داخل هيكل سيارة "إيه.ام.آر26".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: ميناس باناجيوتاكيس / صور جيتي
انطلقت بطولة العالم قبل 76 عامًا، ولذلك فمن النادر جدًا أن يُسجَّل سبب جديد للانسحاب في سجلات الرياضة. لكن الانسحاب بسبب آلام في الظهر ناجمة عن وضعية الجلوس – وهو السبب الذي دفع فرناندو ألونسو إلى إيقاف سيارته "إيه.ام.آر26" والعودة إلى المرآب بعد 23 لفة من جائزة كندا الكبرى قبل أسبوعين – يُعد أكثر غرابة مما قد يتصوره البعض، بالنظر إلى ضيق قمرة قيادة سيارة الفورمولا 1.
وعانى ألونسو طوال عطلة نهاية الأسبوع في مونتريال، لكن الفريق لم يتمكن من تحسين الوضع رغم تعديل المقعد. ومن المفهوم أن المشكلة ترتبط بموقع المقعد داخل السيارة بالإضافة إلى شكله.
وقال ألونسو يوم الخميس قبل جائزة موناكو الكبرى لهذا الأسبوع: "عملنا قليلًا الأسبوع الماضي من خلال اجتماعات عبر الإنترنت، وحاولنا إيجاد وضعية مختلفة داخل السيارة."
وأردف: "ثم يوم الثلاثاء، بما أنني أعيش هنا، كان من السهل جدًا أن أمرّ على المصنع وأعمل قليلًا خلال فترة بعد الظهر."
وأكمل: "ولدينا الآن أربع وضعيات مختلفة تقريبًا."
ثمّ تابع: "أجرينا الكثير من التغييرات مقارنة بما كان عليه الحال في كندا. لذلك أشعر براحة كبيرة وتفاؤل بأن مشكلة كندا، حيث كنت أعاني من آلام وانزعاج شديدين، لم تعد موجودة."
وواصل شرحه بالقول: "لقد عدنا تقريبًا إلى وضعية المقعد التي اعتمدناها في 2025. وبالتالي نحن الآن نعمل انطلاقًا من قاعدة معروفة. الأمر لم يعد تجريبيًا."
ويُصنع المقعد في سيارة الفورمولا 1 بعناية تامة ليتناسب مع جسم السائق، إذ يبدأ الأمر بأخذ قالب أولي للسائق أثناء جلوسه داخل كيس يحتوي على خليط من رغوة البولي يوريثان. ويُستخدم هذا القالب لاحقًا كأساس لصناعة الهيكل النهائي للمقعد من المواد الكربونية المركبة.
ومن المفهوم أن الشريك التقني الإداري للفريق أدريان نيوي دفع في سيارة "إيه.ام.آر26" نحو اعتماد وضعية جلوس أكثر استلقاءً مقارنة بسيارات أستون مارتن السابقة في الفورمولا 1.
وجرى ذلك بهدف خفض مركز الثقل وتقليل الاضطرابات الهوائية الناتجة عن خوذة السائق حول مدخل الهواء الموجود فوق رأسه.
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