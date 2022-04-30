ألونسو متحفّز للبقاء في الفورمولا واحد لشعوره أنه "أفضل من الآخرين"

عاد بطل العالم مرّتين إلى منافسات الفورمولا واحد العام الماضي مع فريق ألبين بعد موسمين خارج أسوار البطولة استكشف فيهما فئات تسابقية أخرى.

وسجّل ألونسو منصة تتويجه الأولى منذ سباق المجر 2014 من بوابة جائزة قطر الكبرى العام الماضي، لكنّه يواجه حظًا عاثرًا متواصلًا حتى الآن في هذا الموسم، إذ يعتقد بأنه كان لينافس على قطب الانطلاق الأول في أستراليا.

وبعمر الـ 40، فإن الإسباني هو السائق الأكبر سنًا في البطولة الآن، لكنّه صرّح بالفعل أنه يسعى لتمديد بقائه في الفئة الملكة لما بعد نهاية هذا العام عندما ينتهي عقده مع ألبين.

وتواصل حظ ألونسو العاثر نهاية الأسبوع الماضي في إيمولا عندما أنهى احتكاك في اللفة الأولى مع ميك شوماخر على سباقه مبكرًا.

بيد أنه لم يُظهر أية إشارة بأن البداية المحبطة للموسم ستجعله يفكّر مرّتين حيال مستقبله في الفورمولا واحد.

وعند سؤاله عمّا يُبقيه متحفزًا لمواصلة مسيرته في الفورمولا واحد بالنظر إلى الحظ العاثر الذي يلاحقه مؤخرًا، قال ألونسو: "الشعور بأنني أفضل من الآخرين".

وأضاف: "عندما يأتي أحدهم وأرى بأنه يتفوق عليّ على صعيد القدرات الخالصة، وأرى أنني لم أعد جيّدًا في الانطلاقات ولا في تحضير السيارة، أو أن الجانب الآخر من المرآب أسرع مني بثانية ولا يمكنني مُجاراة تلك الأزمنة، ربما عندها سأرفع يدي وأقول: قد حان الوقت بالنسبة لي لأفكّر في شيء آخر".

وتابع: "لكنني في الوقت الحالي أشعر بعكس ذلك تمامًا. أنا أحبّ التسابق".

جديرٌ بالذكر أن زميل ألونسو بالفريق إستيبان أوكون يملك عقدًا طويل الأمد مع ألبين حتى نهاية موسم 2024.

كما يملك الفريق أيضاً السائق الاحتياطي أوسكار بياستري الفائز ببطولة الفورمولا 2 العام الماضي، والذي يسعى لتأمين مقعد له في الفورمولا واحد في الموسم القادم. لكن الفريق أشار بالفعل أنه منفتح على إعارة الأسترالي إلى فريق آخر بشرط أن يكون هنالك بند لاسترجاعه.

فيما صرّح ألونسو في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه يتطلع لفتح محادثات مع ألبين حيال مستقبله "ربما خلال العطلة الصيفية".