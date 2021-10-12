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ألونسو متأسف على حادثته مع شوماخر في بداية سباق تركيا

من قبل:
, محرر

اعتذر فرناندو ألونسو سائق ألبين، إلى ميك شوماخر على حادثتهما خلال اللفة الثانية من سباق جائزة تركيا الكبرى، متقبلاً عقوبة الثواني الخمس.

ألونسو متأسف على حادثته مع شوماخر في بداية سباق تركيا

انطلق ألونسو خامساً في تركيا، لكن سيارته انزلقت في المنعطف الأول بسبب بيير غاسلي، حيث تراجع إلى الخلف.

وبدا أن ألونسو يتجه لتعويض المراكز، حيث كان يحاول تجاوز شوماخر في اللفة التالية، لكنه ارتطم بسيارة هاس، وتسبب بانزلاقها.

نتيجة لذلك، تلقى عقوبة خمس ثوانٍ، نتيجة تسببه "بالنسبة الأكبر" في تلك الحادثة. كما تلقى كذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته.

وأنهى الإسباني السباق بالمركز 16، بينما اجتاز شوماخر خط النهاية بالمركز 19، أمام زميله نيكيتا مازيبين.

حيث أجاب بطل العالم مرتين حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الحادثة: "اعتقدتُ أنني كنت إلى جانبه، لكن من الواضح أنها كانت حركة متأخرة. لذا تلامست السيارتان".

وتابع: "للأسف، انزلقت سيارته، وأنا تلقيت عقوبة. أنا أتقبلها، بالطبع، أنا متأسف للتسبب بالحادثة معه".

وأردف: "من الواضح أن ما حصل كان بسبب تواجدي بالمركز 14. لم يكن يتوجب علي التواجد في ذلك المركز. يبدو أن الحظ يواصل معاندتنا هذا الموسم".

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من جهته، أكد شوماخر أنه قد تجاوز الحادثة بالفعل، متقبلاً أن مثل هذه الأمور "تحصل".

فقال: "خاصة في مثل تلك الظروف، من السهل وقوع الحوادث".

وأكمل: "لكن للأسف، لم نتمكن هذه المرة من تفادي الحادثة. تعلمنا مما حصل وسنمضي قدماً".

وكان شوماخر قد حقق أفضل نتيجة له حتى الآن في تصفيات الفورمولا واحد خلال جولة تركيا، حين تأهل بالمركز الـ 14، حيث شعر أن ذلك كان "أفضل عطلة نهاية أسبوع له حتى السباق".

فقال: "بشكل عام، أعتقد أننا مسرورون حيال أدائنا، وكنا تنافسيين فعلاً منذ البداية".

وأكمل: "بدا أن الفارق خلف السيارات كان أصغر من المعتاد".

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وحين سُئِل إن كان سيتراجع بطبيعة الحال إلى الخلف حتى لو لم يتعرض لحادثة مع ألونسو، أجاب الألماني: "لاأدري تأثير اللحاق بالسيارات الأخرى على إطاراتي".

وتابع: "من الواضح أنني كنت ألاحق نيكيتا لبعض الوقت. أتوقع أنني كنت لأتمكن من إطالة أمد بقائي على المسار ومن ثم محاولة تقديم وتيرة سريعة".

واختتم: "لا أدري إن كنا سنتمكن من منافسة سيباستيان (فيتيل) لبعض الوقت، لكنني لا أتوقع أنني كنت سأحقق مركزاً أعلى".

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