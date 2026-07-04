أوضح فرناندو ألونسو، الذي ودع المنافسات من القسم الأول من التصفيات التأهيلية للسباق القصير، أن إدارة الطاقة كانت تمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنهم سيجربون إعدادات مختلفة للسيارة خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

كما أكد أن النتائج لم تكن مفاجئة بالنسبة له، وأن الفريق واجه السيناريو الذي كان يتوقعه، قائلًا: "لم نتعرض لأية مفاجأة كبيرة. كان يومًا صعبًا كما توقعنا".

وأضاف: "هذه الحلبة تتطلب الكثير فيما يتعلق باستهلاك الطاقة. ومع وجود حصة تجارب حرة واحدة فقط، لم يكن من السهل الوصول إلى أفضل طريقة لإدارة الطاقة. رغم ذلك، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الجانب".

وتابع: "أجرينا الكثير من التغييرات بين التجارب الحرة والتصفيات، ونجحنا في استخراج أفضل ما يمكن من الحزمة الحالية. لذلك أنا سعيد باللفة التي قدمتها، لكننا ما زلنا بعيدين جدًا جدًا عن المكان الذي نريد الوصول إليه".

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وأردف: "سنرى ما الذي يمكننا القيام به غدًا. عادةً ما نتوقع هطول بعض الأمطار دائمًا في سيلفرستون، وهذا يجعل الأمور أكثر إثارة. لكن لا يبدو أن هذا سيحدث هذا العام. لذلك سنركز بالكامل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الحزمة الحالية. ليس لدينا الكثير لنخسره، وربما نتمكن بهذه الطريقة من العثور على المزيد من الأداء".

واختتم: "سنواصل التحسن خطوة بخطوة. وسنقضي عطلة نهاية الأسبوع في تجربة إعدادات مختلفة، ومع وضعنا الحالي سنرى ما إذا كان بإمكاننا زيادة سرعة السيارة قليلًا".