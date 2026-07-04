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ألونسو: ما زلنا بعيدين جدًا عن مستوانا المأمول والأداء ليس مفاجئًا في سيلفرستون
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

ألونسو: ما زلنا بعيدين جدًا عن مستوانا المأمول والأداء ليس مفاجئًا في سيلفرستون

قال فرناندو ألونسو، عقب التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة بريطانيا الكبرى، إن حلبة سيلفرستون تمثل تحديًا كبيرًا لسيارات موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أوضح فرناندو ألونسو، الذي ودع المنافسات من القسم الأول من التصفيات التأهيلية للسباق القصير، أن إدارة الطاقة كانت تمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنهم سيجربون إعدادات مختلفة للسيارة خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

كما أكد أن النتائج لم تكن مفاجئة بالنسبة له، وأن الفريق واجه السيناريو الذي كان يتوقعه، قائلًا: "لم نتعرض لأية مفاجأة كبيرة. كان يومًا صعبًا كما توقعنا".

وأضاف: "هذه الحلبة تتطلب الكثير فيما يتعلق باستهلاك الطاقة. ومع وجود حصة تجارب حرة واحدة فقط، لم يكن من السهل الوصول إلى أفضل طريقة لإدارة الطاقة. رغم ذلك، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الجانب".

وتابع: "أجرينا الكثير من التغييرات بين التجارب الحرة والتصفيات، ونجحنا في استخراج أفضل ما يمكن من الحزمة الحالية. لذلك أنا سعيد باللفة التي قدمتها، لكننا ما زلنا بعيدين جدًا جدًا عن المكان الذي نريد الوصول إليه".

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وأردف: "سنرى ما الذي يمكننا القيام به غدًا. عادةً ما نتوقع هطول بعض الأمطار دائمًا في سيلفرستون، وهذا يجعل الأمور أكثر إثارة. لكن لا يبدو أن هذا سيحدث هذا العام. لذلك سنركز بالكامل على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الحزمة الحالية. ليس لدينا الكثير لنخسره، وربما نتمكن بهذه الطريقة من العثور على المزيد من الأداء".

واختتم: "سنواصل التحسن خطوة بخطوة. وسنقضي عطلة نهاية الأسبوع في تجربة إعدادات مختلفة، ومع وضعنا الحالي سنرى ما إذا كان بإمكاننا زيادة سرعة السيارة قليلًا".

لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
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جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
جورج راسل، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة بريطانيا الكبرى2026- التجارب التأهيلية للسباق القصير
تشارلز لوكلير، فيراري

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ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

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لويس هاميلتون، فيراري

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