ألونسو ما زال يفكّر في احتمالات لقب موسم 2023 للفورمولا واحد

حقق الإسباني المخضرم أفضل نتيجة له هذا الموسم مع المركز الثاني في سباق جائزة موناكو الكبرى، خلف فيرستابن الفائز بسباقٍ شهد هطول الأمطار التي غيّرت بعض الاستراتيجيات.

وبالرغم من تحقيقه لخامس منصة تتويج له من أصل ستة سباقات حتى الآن ليصبح أقرب منافسي ريد بُل، لكن الفارق خلف فيرستابن وصل إلى 51 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.

كما أن الأفضلية الواضحة التي تمتلكها ريد بُل أمام الجميع، لا تترك سوى أمل ضئيل للغاية أمام ألونسو للمنافسة على اللقب.

لكن ذهنية بطل العالم مرتين وطريقة تعامله مع المنافسات تدفعانه للتمسّك بخيط الأمل الرفيع هذا الموسم.

حيث يرى ألونسو بأن بعض مواسمه مع فيراري مثل 2010 و2012، حين كان المنافس الأساسي على اللقب حتى المنعطف الأخير رغم عدم امتلاك أفضل سيارة، مثال واضح على أن كل شيء ممكن.

فقال: "أعتقد أنه في مواسم سابقة أتذكرها، في بداية الألفية أو بداية 2010، كنت أتصدر الترتيب مع نفس النتائج التي حققتها هذا الموسم".

وأكمل: "لكن الآن، لدينا ماكس وريد بُل يهيمنان على كل سباق. حتى مع نتائج رائعة، نحن خلفهم في كل سباق. لا أعلم حقاً".

وتابع: "لكننا لم نمتلك السيارة الأفضل في 2010 وقد وصلنا متصدرين للترتيب إلى أبوظبي. لم نمتلك أفضل سيارة في 2012 ورغم ذلك نافسنا على اللقب حتى اللفة الأخيرة في البرازيل. لذا الموسم طويل، ونحن لن نستسلم".

وأردف: "سنحتاج لجولات تتعرض فيها سيارة ريد بُل لبعض المشاكل، كما حصل مع سيرجيو (بيريز) في موناكو أو انسحاب دون تسجيل نقاط".

واسترسل: "في حال واجه ماكس حالة أو اثتنين من ذلك، حينها سنكون أقرب ضمن معركة اللقب. هذه هي رياضة السيارات وكل شيء ممكن. لكن وفقاً لوتيرتنا الحالية، أعتقد أننا لا نمتلك الفرصة بعد. إلا أننا لن نستسلم بالتأكيد".

وكان تصرّف ألونسو خلال مراسم منصة تتويج سباق موناكو قد أثارت بعض الاستغراب حين وضع عن عمد قدمه على منصة تتويج الفائز، في حركة اعتبرها البعض رسالة تُشير إلى طموحاته بالمنافسة.

لكن الإسباني قلل من تلك التكهنات، مشيراً أنه لا يتشتت بأفكار تحقيق أول فوز له في الفورمولا واحد منذ عقد من الزمن.

فقال: "سآخذ على الدوام صوراً على المركز الأول بعد نهاية المراسم. لذا نعم، لمستُ المركز الأول عدة مرات بالفعل هذا الموسم".

وأكمل: "أرغب بأخذ جائزة المركز الأول لكنني لست متشتتاً بذلك بصراحة. سأكون مسروراً بالمنافسة على اللقب مع جميع نتائج المركز الثاني حتى نهاية الموسم أو المنافسة على اللقب في الموسم المقبل. أنظر إلى هذا الموسم على أنه هدية".

واختتم: "ما نحصل عليه في كل جولة بمثابة احتفال مع الفريق. لم نتوقع هذا الأداء ونحن نبني عليه للموسم المقبل على أمل قدوم النتائج الجيدة".