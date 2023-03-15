ألونسو: ما زال هناك الكثير في جعبة أستون مارتن
قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أنّ هناك الكثير في جعبة الفريق بناء على القاعدة الجيدة التي تمثلها السيارة الجديدة التي بدت واعدة منذ سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا واحد.
كانت أستون مارتن مفاجأة السباق الافتتاحي للموسم بعد أن بدا أداؤها واعداً منذ التجارب الشتوية.
ونجح فرناندو ألونسو بالفعل بوضع السيارة بالمركز الثالث على منصة التتويج.
وأكد الإسباني أن الفريق ما زال يمتلك في جعبته الكثير ليبني على السيارة الحالية.
فقال: "علينا الانتظار حتى جدة، أستراليا، وتلك الحلبات المختلفة، لكن الفضول يساورني لنرى إن كان بوسعنا الحفاظ على نفس المستوى في كل تلك الحلبات".
وأكمل: "لكن بالمقابل، أعتقد أن السيارة بوضعها الحالي ما زالت تحتمل الكثير من الإضافات".
وأردف: "أعتقد أن هناك الكثير في جعبتنا لناحية التطوير، وأنا متفائل".
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تصوير: صور موتورسبورت
من جهته، بدا مايك كراك مدير الفريق متفائلاً، بعد أن نجح الفريق بتحقيق كامل الأهداف الانسيابية التي وضعها دان فالوز المدير التقني.
حيث قال: "تحسنّا على مدار الموسم العام الماضي، لكن ذلك لم يكن مهمة سهلة خاصة مع سقف النفقات".
وأكمل: "لهذا السبب كانت أهدافنا طموحة للغاية مع السيارة. من الواضح أن فريقنا قام بعمل رائع".
وتابع: "من الأسهل بشكل كبير للغاية التطوير بناءً على هذه القاعدة التي باتت لدينا، مقارنة بالعام الماضي".
واختتم: "لدينا خطتنا التطويرية، لكن الآخرين يطورون سياراتهم أيضاً. لذا سنرى".
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