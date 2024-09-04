ألونسو: ليس من المقبول أن تعاني أستون مارتن لتتفوق على ويليامز وهاس

أبدى فرناندو ألونسو حسرته على الموقع الذي بات فيه فريقه أستون مارتن في الترتيب الهجومي للفورمولا 1، حيث أصبح يعاني من أجل التفوق على فرق مجموعة الوسط.

كان واضحًا بأن أستون مارتن كانت خامس أسرع فريق في القسم الأول من الموسم، لكن التحديثات على سيارة أيه.أم.آر24 لم تقدم الأداء المتوقع حتى الآن.

وبينما وصلت سيارة أستون مارتن واحدة على الأقل إلى القسم الثالث من التصفيات في كل من الجولات السبع الأولى (بما في ذلك التصفيات السريعة)، إلا أن ذلك لم يحدث سوى 5 مرات فقط في الجولات الـ 12 التالية.

كما سجل الفريق 42 نقطة في الجولات الست الأولى، في مقابل 26 في الست التالية و6 نقاط فقط في السباقات الأربعة الأخيرة.

فيما تأهّل ألونسو وزميله لانس سترول في المركزين الـ 11 والـ 17 تواليًا ضمن جائزة إيطاليا الكبرى الأخيرة، قبل أن يكمل بطل العالم مرتين سباق مونزا خارج النقاط بفارق عشرين من الثانية عن المعاقب كيفن ماغنوسن وبفارق أكثر من ثانية عن أليكس ألبون سائق ويليامز صاحب المركز التاسع.

"أعتقد بأننا كفريق قد نتقبل عدم التواجد ضمن معركة المقدمة مع الفرق الأربعة الأوائل، فهم فرق صدارة ويبتعدون بشكل كبير أمامنا" قال ألونسو.

وأضاف: "لكن أن نكون الآن خلف ويليامز، خلف هاس وخلف آربي، فإننا بحاجة لأن نرفع مستوانا قليلًا، علينا أن نتحسن".

وتابع: "بالطبع ليس بإمكاننا فعل شيء. نحن بين أيدي فريقنا، كما أنني ولانس نحاول بذل أفضل ما لدينا. ورغم سعادتي بالسيارة في مونزا وضغطي الكبير على متنها، لكن ذلك لم يمنحني سوى المركز الـ 11".