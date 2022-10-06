ألونسو "ليس لديه شك" في أي شيء متعلق بـ "فيا" بعد تأجيل تقارير سقف النفقات

أجّلت "فيا" إصدار شهادات الالتزام بسقف النفقات لموسم 2021 حتى يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد أن كان من المتوقع الكشف عنها يوم أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن ريد بُل وأستون مارتن ربما تجاوزتا سقف النفقات المقدّر بـ 145 مليون دولار - الخرق الذي تتضمن عقوباته الغرامات المالية، الحرمان من المشاركة في السباقات، خصم النقاط، قيودًا على الاختبارات الانسيابية وتقليلًا في سقف النفقات مستقبلًا.

لكن وفي ظل توتّر العلاقة بين الفورمولا واحد وفيا (حيث عمدت الأخيرة إلى الإعلان عن الروزنامة المؤقتة لموسم 2023 قبل السلسلة نفسها على سبيل المثال)، ووسط تذمّر من عدم ثبات قرارات حكام البطولة، فإن الكيان الحاكم يحظى بمستوى منخفض من الإقبال من قِبَل المتابعين.

مع ذلك، قال ألونسو بطل العالم مرتين أنه ما تزال لديه ثقة كاملة في محمد بن سليم رئيس فيا وفي سعي المنظمة للتعلّم، على عكس الإدارة السابقة.

وعند سؤاله عن مستويات ثقته في فيا، قال سائق ألبين: "عالية جدًا، لأكون صريحًا".

وأضاف: "كما سبق وقلت في العديد من المناسبات، لديّ ثقة كاملة في محمد (بن سليم، رئيس فيا) وفريقه".

وتابع: "أعتقد بأنه ما تزال هنالك أمور قليلة في نهايات أسبوع السباقات، الثبات ومواضيع أخرى نواجهها سباقًا تلو الآخر والتي بحاجة للتحسين".

وأكمل: "المنظمة مستعدة للتعلّم والتحسّن ذلك، وهذا أمر إيجابي للغاية، ربما بالمقارنة مع الماضي".

وأردف: "أما فيما يتعلق بما يقومون به خارج التسابق والحلبات، فأنا أثق تمامًا بهم وكذلك بما سيُشكف عنه من نتائج الأسبوع المقبل فيما يتعلق بسقف النفقات والوجهة التي تتخذها الرياضة للمستقبل. ليس لديّ شكوك حيال أي شيء".