ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة

سجل بطل العالم مرتين، ثالث أسرع الأزمنة خلال بيريز، لكنه سينطلق ثانياً من صف الانطلاق الأول خلف المكسيكي وذلك بسبب عقوبة شارل لوكلير سائق فيراري.

وبالرغم من وتيرة التصفيات الجيدة، والوتيرة القوية في السباق لسيارة أستون مارتن، لكن ألونسو لا يتوقع أنها قادرة على منافسة سيارة ريد بُل، لأن العلامة النمساوية "في مستوى آخر تماماً" أمام الجميع.

بل يرى الإسباني أنه يجب التركيز على هزيمة السيارات البقية في إشارة لسيارات فيراري، مرسيدس وألبين.

فقال: "لا أعلم إن كنا قادرين على هزيمة بيريز. أعتقد أننا لسنا في هذا الموقع بعد".

وأكمل: "من ناحية الوتيرة، أعتقد أن ريد بُل في مستوى آخر تماماً، وأعتقد أنه علينا التركيز على الفرق الأخرى. فيراري ستكون قوية جداً وكذلك مرسيدس وألبين، جميعهم سريعون هنا".

وتابع: "سنركز على إبقاء منافسينا خلفنا، وفي حال حصلت أية مشكلة في المقدمة (لسيارة ريد بُل)، سنحاول اقتناص الفرصة".

واسترسل: "لا أريد أن أبدو متشائماً، لكن علينا التحلي بالصدق مع أنفسنا، ريد بُل أمام الجميع الآن".

وأضاف: "هدفنا في الغد لن يكون منافسة سيرجيو على الفوز. لكن كما قلت، كل شيء ممكن الحدوث في الفورمولا واحد".

ويتوقع ألونسو أن منافسي أستون مارتن سيضغطون بقوة في السباق خاصة مع الفوارق الضئيلة بينهم.

فقال: "سيكون سباقاً متقارباً للغاية. وستتحدد نتيجته بفوارق ضئيلة: الانطلاقة وإدارة الإطارات".

واختتم: "تبدو السيارة قوية على المسافات الطويلة وجيدة مع الإطارات. لذا سنحاول تقديم أقصى ما يمكن على أمل أن يحالفنا الحظ".