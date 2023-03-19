ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة
يرى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أنه ليس في وضع يؤهله منافسة سيرجيو بيريز سائق ريد بُل صاحب قطب الانطلاق الأول، على الفوز بسباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد.
سجل بطل العالم مرتين، ثالث أسرع الأزمنة خلال بيريز، لكنه سينطلق ثانياً من صف الانطلاق الأول خلف المكسيكي وذلك بسبب عقوبة شارل لوكلير سائق فيراري.
وبالرغم من وتيرة التصفيات الجيدة، والوتيرة القوية في السباق لسيارة أستون مارتن، لكن ألونسو لا يتوقع أنها قادرة على منافسة سيارة ريد بُل، لأن العلامة النمساوية "في مستوى آخر تماماً" أمام الجميع.
بل يرى الإسباني أنه يجب التركيز على هزيمة السيارات البقية في إشارة لسيارات فيراري، مرسيدس وألبين.
فقال: "لا أعلم إن كنا قادرين على هزيمة بيريز. أعتقد أننا لسنا في هذا الموقع بعد".
وأكمل: "من ناحية الوتيرة، أعتقد أن ريد بُل في مستوى آخر تماماً، وأعتقد أنه علينا التركيز على الفرق الأخرى. فيراري ستكون قوية جداً وكذلك مرسيدس وألبين، جميعهم سريعون هنا".
وتابع: "سنركز على إبقاء منافسينا خلفنا، وفي حال حصلت أية مشكلة في المقدمة (لسيارة ريد بُل)، سنحاول اقتناص الفرصة".
واسترسل: "لا أريد أن أبدو متشائماً، لكن علينا التحلي بالصدق مع أنفسنا، ريد بُل أمام الجميع الآن".
وأضاف: "هدفنا في الغد لن يكون منافسة سيرجيو على الفوز. لكن كما قلت، كل شيء ممكن الحدوث في الفورمولا واحد".
ويتوقع ألونسو أن منافسي أستون مارتن سيضغطون بقوة في السباق خاصة مع الفوارق الضئيلة بينهم.
فقال: "سيكون سباقاً متقارباً للغاية. وستتحدد نتيجته بفوارق ضئيلة: الانطلاقة وإدارة الإطارات".
واختتم: "تبدو السيارة قوية على المسافات الطويلة وجيدة مع الإطارات. لذا سنحاول تقديم أقصى ما يمكن على أمل أن يحالفنا الحظ".
راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين
ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة
ألونسو: ما زال هناك الكثير في جعبة أستون مارتن
ألونسو: ما زال هناك الكثير في جعبة أستون مارتن ألونسو: ما زال هناك الكثير في جعبة أستون مارتن
فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل
فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
لوكلير وفيرستابن يتوقعان وتيرة أكثر قوة لـ أستون مارتن في البحرين
لوكلير وفيرستابن يتوقعان وتيرة أكثر قوة لـ أستون مارتن في البحرين لوكلير وفيرستابن يتوقعان وتيرة أكثر قوة لـ أستون مارتن في البحرين
كراك: تغييرات الفورمولا واحد في 2023 تُظهر "المبالغة" في أهمية دور مدير الفريق
كراك: تغييرات الفورمولا واحد في 2023 تُظهر "المبالغة" في أهمية دور مدير الفريق كراك: تغييرات الفورمولا واحد في 2023 تُظهر "المبالغة" في أهمية دور مدير الفريق
معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
هورنر: قلق بيريز حيال وتيرة فيرستابن في سباق السعودية "أمر طبيعي"
هورنر: قلق بيريز حيال وتيرة فيرستابن في سباق السعودية "أمر طبيعي" هورنر: قلق بيريز حيال وتيرة فيرستابن في سباق السعودية "أمر طبيعي"
فاسور: على فيراري "ألا تخدع نفسها" حيال أدائها في الفورمولا واحد
فاسور: على فيراري "ألا تخدع نفسها" حيال أدائها في الفورمولا واحد فاسور: على فيراري "ألا تخدع نفسها" حيال أدائها في الفورمولا واحد
هاميلتون: ريد بُل أكثر سيارة مهيمنة رأيتها في حياتي
هاميلتون: ريد بُل أكثر سيارة مهيمنة رأيتها في حياتي هاميلتون: ريد بُل أكثر سيارة مهيمنة رأيتها في حياتي
ألونسو يستعيد المركز الثالث في سباق السعودية بعد استئناف قرار العقوبة
ألونسو يستعيد المركز الثالث في سباق السعودية بعد استئناف قرار العقوبة ألونسو يستعيد المركز الثالث في سباق السعودية بعد استئناف قرار العقوبة
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.