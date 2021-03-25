ألونسو ليس في كامل مستواه عشيّة عودته إلى الفورمولا واحد مع ألبين

يعود بطل العالم مرّتين للانضمام إلى فريق ألبين الذي قاد لصالحه آخر مرّة عندما كان تحت علامة رينو في 2009 وذلك بعد أن أعلن مغادرته لفريق مكلارين نهاية موسم 2018.

وشارك الإسباني خلال الفترة الماضية في بطولة العالم للتحمّل وفاز بها مع تويوتا، مُحقّقًا انتصاره الثاني في سباق لومان 24 ساعة، إلى جانب سباق دايتونا 24 ساعة.

كما عاد للمشاركة في سباق إندي 500 العام الماضي لكنّه حلّ في المركز الـ 21، إلى جانب وصوله لخطّ النهاية في رالي داكار 2020.

وخضع ألونسو لعمليّة جراحيّة إثر تعرّضه لحادث على درّاجة هوائيّة هذا العام لكنّه حصل على يومٍ ونصف من التجارب خلف مقود السيارة الجديدة.

لكنّ الإسباني قال أنّه سيحتاج لبضعة سباقات مع الفريق للشعور "بالمزيد من الراحة".

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما يتطلّب ذلك بعض الوقت، لست بنسبة 100 بالمئة من أدائي بعد".

وأضاف: "الأمر ذاته ينطبق على الجميع وكذلك بالنسبة للكثير من السائقين الذين غيّروا فرقهم ويحتاج بعضهم للتأقلم قليلًا مع القوانين الانسيابيّة الجديدة والإطارات".

وأكمل: "دائمًا ما تشعر بالمزيد من الراحة بعد خسمة أو ستّة سباقات، والأمر ذاته بالنسبة لي".

وواصل حديثه بالقول: "أنا سعيدٌ بموقعي الآن، لكنّني أعتقد بأنّني سأشعر بالمزيد من الراحة في غضون بضعة سباقات بالنسبة لقمرة القيادة والمقعد وسنجري بعض التعديلات الطفيفة للحصول على تموضعٍ أفضل، تلك أمورٌ تحتاج لمواصلة تعديلها".

وسيبلغ ألونسو الـ 40 في يوليو المقبل، واعترف بعدم وجود ضمانات على أنّه سيكون في ذات المستوى الذي قدّمه مع مكلارين في 2018، لكنّه قال أنّه كان واثقًا من أنّ جهوده لدمج نفسه في الفريق نهاية عام 2020 ستُؤتي ثمارها في النهاية.

وقال الإسباني: "لا توجد ضمانات، لديك ثقتك الخاصة لمحاولة تقديم الأداء الذي يتوقّعه منك الفريق. لا ضمانات على أنّني سأكون بالمستوى الذي كنت عليه في 2018، لكنّني آمل ذلك".

وأردف: "عندما قرّرت العودة فقد حاولت التركيز على التحضيرات، ليس الجسديّة فقط، ولكن التقنيّ مع الفريق في النصف الثاني من الموسم ومحاولة رفع سرعتي بلغة الفورمولا واحد، وهو ما يُعدّ أمرًا متطلّبًا أكثر من بعض الفئات الأخرى".

وأضاف: "أحاول إنجاح فرصة العودة هذه وأحاول الفوز بالسباقات وأن أكون تنافسيًا قدر المستطاع لكن من دون حيّزٍ زمني أو هدفٍ زمني واضح".

وأكمل: "أستمتع بالقيادة حتّى الآن، أعلم أنّ السؤال سيتكرّر حول سنّي، لكنّني متفاجئ بعض الشيء لأنّني لست كبيرًا للغاية".

وأردف: "بطل العالم الذي يُسيطر على الرياضة عمره 35 أو 36 عامًا وليس الأمر كما لو أنّني أكبر منه بـ 20 عامًا".

وواصل شرحه بالقول: "ما أريد فعله هو اختبار نفسي ومحاولة مساعدة الفريق في هذه الفترة الانتقاليّة المهمّة من رينو إلى ألبين والمستقبل الرائع الذي ينتظر هذا الفريق في الأعوام القليلة المقبلة مع القوانين الجديدة".

واختتم: "أنا هنا لمساعدة الفريق بخبرتي ومعارفي التي جمعتها على مرّ الأعوام. سأكون سعيدًا لو نمونا معًا في الأعوام القليلة المقبلة لنُصبح منافسين جديين عاجلًا غير آجل".