ألونسو "ليس فخورًا جدًا" بتصفياته بعد حادثه في القسم الثالث

كان سائق ألبين قد تقدّم إلى المركز الخامس بعد محاولته الأولى قبل أن يُغلق مكابحه لاحقًا ويصطدم بحاجز الإطارات المقابل في منعطف ميرابو.

ووقعت الحادثة بشكلٍ متزامن مع حادثة سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز الإبن أمامه ببضع منعطفات.

وكان ألونسو متشجّعًا بوتيرة سيارة ألبين على مدار التصفيات بعد حلوله سابعًا.

وأضاف: "لذا اعتقدت بأنّ بوسعي التأهّل في المركز الخامس، لأنّني كنت في ذلك المركز بعد محاولتي الأولى، وكنت لأحافظ عليه من خلال تحسّن حالة المسار في المحاولة الثانية، لكنّني لم أكمل اللفّة".

وأكمل: "فقدت التركيز، لذا كبحت على نحوٍ متأخّرٍ جدًا وأغلقت إطاراتي. كنت لأستخدم ربّما منطقة الخروج الآمن، لكنّني شعرت بأنّ بوسعي عبور المنعطف حينها، لكنّني لم أفلح في ذلك".

وأردف: "اعتذرت من الفريق أوّلًا، لأنّ كلّ خطأ هذا العام يُكلّف الكثير من الأموال في سقف النفقات. من الصعب قبول ذلك، لذا لست فخورًا للغاية بتصفياتي. آمل أن أقوم بعملٍ أفضل غدًا".

وكان عزاء ألونسو الوحيد هو عدم قدرته على إكمال اللفّة في جميع الأحوال بسبب العلم الأحمر الذي تسبّبت به حادثة بيريز وساينز.

وقال في هذا الصدد: "تعرّضت للحادث وضغط على زرّ اللاسلكي للقول بأنّني تعرّضت لحادث في المنعطف الخامس، لكنّ مهندسي قال لي أنّ هناك حادثًا في المنعطف الثامن، وهناك علمٌ أحمر، لذا قلت: لا تقلق، لقد اصطدمت بالجدار بالفعل".

وكانت سيارة ألبين قد بدت صعبة المراس وترتدّ كثيرًا يوم الجمعة، لكنّ الفريق أجرى تغييرات ليلًا وقال ألونسو أنّها حسّنت أداء سيارة "آي522".

ومن المتوقّع أن تتهاطل الأمر يوم الأحد، لكنّ ألونسو قال بأنّه يُحبّذ أن يكون السباق جافًا.

وقال: "آمل أن نخوض سباقًا جيّدًا غدًا. من الواضح أنّه في حال أمطرت فستختلط الأمور. لا تعلم مطلقًا، لكنّه سيكون سباق نجاة على الأرجح".

وأضاف: "سيكون الوضع فوضويًا. أحبّذ أن يكون السباق جافًا، حتّى لو كان مملًا بالنسبة إليكم. يكون من الأفضل بكثيرٍ حينها إنجاز السباق بالنسبة إلينا. ستكون مجازفة إن أمطرت. لنرى إن كنّا سنكون محظوظين".