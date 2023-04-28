ألونسو: لن تجد فرق الصدارة "إلا ما تخسره" في سباق باكو القصير

سيبدأ العمل بالصيغة الجديدة للسباقات القصيرة بدءاً من باكو، حيث بات السباق القصير يوم السبت حدثاً مستقلاً له تصفياته الخاصة ونتائجه التي لا تؤثر على السباق الأساسي يوم الأحد.

وحقق الإسباني نجاحات متواصلة حتى الآن مع ثلاث منصات تتويج متتالية من أصل ثلاثة سباقات.

لكن حذّر من أن فريقه أستون مارتن، الذي بات يُعتبر من فرق المقدمة، قد يواجه احتمالات ارتكاب أخطاء كبيرة، خاصة وأن أيّة أضرار كبيرة للسيارة قد تؤثر على سباق الأحد.

فقال: "من السهل جداً ارتكاب خطأ".

وأكمل: "أعتقد أنه وبنهاية القسم الثالث للتصفيات سنكون جميعاً قد وصلنا لأفضل إعدادات ممكنة. لكن خلال القسم الأول إن كبحت بشكل متأخر أو تعرضت لحادثة، خاصة هنا في باكو التي لا ترحم الأخطاء، فإن الوضع سيصبح سيئاً جداً".

وتابع: "أعتقد أنه هناك فرص لارتكاب أخطاء كبيرة. علينا تفادي ذلك".

واسترسل: "عندما تمتلك سيارة تنافسية، فلن تجد إلا ما تخسره عند تطبيق صيغة جديدة أو حلبة مبتلة أو تصفيات خلال الأمطار أو غير ذلك. هذه هي الصعوبة الناتجة عن تغيير الصيغة مقارنة بالسنوات الماضية".

بالمقابل، اعترف ألونسو أن فرصة أستون مارتن الوحيدة لتحقيق الفوز بأحد السباقات هو ارتكاب ريد بُل لخطأ ما.

كما أكد أنه وبالرغم من أنه يتطلع لاختبار أداء السيارة مع الجانح الخلفي منخفض الارتكازية في باكو بهدف رفع السرعة على المقاطع المستقيمة، لكنه يرى بأن على الفريق تقبّل تسجيل نقاط أقل إن لم تكن السيارة قادرة على تقديم أكثر من ذلك.