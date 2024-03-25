ألونسو: لن أدعَ الآخرين "يقررون مصيري" في الفورمولا واحد

أكد الإسباني أنه أولاً، سيقرر ما إذا كان يريد البقاء في الفورمولا واحد حتى موسم 2025 ومن ثم سيقرر أين سيقود، مع اعتبار البقاء ضمن فريقه الحالي، أستون مارتن، أولوية بالنسبة له.

ترك انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري مقعداً شاغراً ضمن صفوف مرسيدس للموسم المقبل، بينما تثار المزيد من التكهنات حول إمكانية خروج ماكس فيرستابن من ريد بُل، ما يعني فرصة أخرى مغرية للإسباني البالغ من العمر 42 عاماً.

ومع ذلك، فإن ألونسو مصرّ على أنه لن يعتمد في مستقبله على قرار الآخرين وسيفعل ما يناسبه.

فقال: "لطالما كنت أتصرف بهذه الطريقة. أحياناً كان ذلك يساعدني، وأحياناً كان يضرني: أن أكون صاحب مصيري".

وأكمل: "كنت أختار متى أغادر فريقاً، أو متى أنضم إلى فريق، اخترت متى أتوقف عن الفورمولا واحد. واخترت متى أعود".

وأردف: "الآن، سأختار خطوتي للعام المقبل. لن أتّبع ما يفعله الآخرون، ولن أتركهم يحددون مصيري. سأفعل ذلك بنفسي. أكان ذلك للأفضل أم للأسوأ، لطالما كانت هذه هي طريقتي".

بالمقابل، أوضح ألونسو أن فلسفته ليست شيئاً جاء مع العمر أو الخبرة، مسترجعاً قرار مغادرة فريق رينو الفائز نحو مكلارين رغم وجود موسم في عقده مع فريق إنستون.

"كنت شاباً، فزت ببطولة العالم الأولى [في 2005]، ووقعت مع مكلارين". قال.

وأكمل: "أعلنا عن ذلك قبل عام من الانتقال إلى هناك. وكنت في الرابعة والعشرين من عمري. لذلك، ذلك أمر لم يتغير مع العمر".

وفي جدة، ألمح ألونسو أنه سيتخذ قراراً بشأن مستقبله في الأسابيع القادمة.

لكنه أكد إنه لم يحرز أي تقدم منذ ذلك الحين لكونه يركز على تحسين سيارة هذا الموسم.

"لم يتغير الأمر كثيراً،" قال الإسباني. وأكمل: "سيبقى كذلك في الأسابيع أو السباقات القادمة. لا أريد الانتظار ربما حتى الصيف، لأنني أعتقد أن ذلك سيكون غير عادل بالنسبة لي، وللفريق، إذا كانوا بحاجة إلى البحث عن خيارات أخرى، وأشياء من هذا القبيل".

وأردف: "لكني لا أريد أن أتسرع أيضاً، وأتخذ قراراً بينما ذهني ليس مُنصباً على العام المقبل".

وأضاف: "ذهني مركز الآن تماماً على الأمور التي أحب أن أختبرها على السيارة بعد التعلم من السباقات الأولى. كل شيء مثير للغاية بشأن الأداء إلى درجة أنه إذا احتجت للتفكير في العام المقبل تشعر 'أه، هذه ليست اللحظة المناسبة الآن للتفكير".

بالمقابل، أعاد ألونسو التأكيد على أن البقاء مع أستون مارتن يبقى أولويته، بفرض أنه قرر الاستمرار في الفورمولا واحد للموسم المقبل.

"كما قلت خلال حدث إطلاق السيارة، عندما أتخذ ذلك القرار، أول مكتب سأذهب إليه هو مكتب أستون مارتن". قال.

وأكمل: "هذه هي أولويتي، ولائي لهم. أنا ممتن للفرصة التي منحوها لي قبل عامين. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فهذا سيكون القرار. إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع أستون، فسأبحث في مكان آخر. لكن ذلك سيكون فرصة ثانية".