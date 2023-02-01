ألونسو "لم يكن ليقبل" بمواصلة التسابق في الفورمولا واحد ما لم يكن بمستوى "100%"

عاد ألونسو إلى الفورمولا واحد مع ألبين في 2021 بعد استراحة بعامين تسابق خلالها في بطولة العالم للتحمّل، وإندي 500 ورالي داكار.

وعرفت فترة ألونسو الثالثة مع الصانع الفرنسي بداية بطيئة في طريقه لاستعادة أدائه اللامع السابق، وأشار مرارًا إلى أنّه يقود بأفضل مستوى له على الإطلاق في 2022، وهو موسمٌ طغت عليه مشاكل الموثوقيّة في سيارته.

وسينتقل ألونسو إلى أستون مارتن لموسم 2023، وذلك بالرغم من معاناة الصانع البريطاني العام الماضي في طريقه للمركز السابع في بطولة الصانعين.

وفي حين أنّ الفريق يُعتبر بمثابة خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع ألبين على المدى القصير، فإنّ إدارة لورنس سترول أقنعت ألونسو بالمشروع طويل الأمد، وهو ما يتماشى مع رغبات الإسباني للأعوام المقبلة.

وقال صاحب الـ 41 عامًا أنّه لم يكن ليقبل بالمواصلة في حال لم يعتقد بأنّه قادرٌ على مواصلة أفضل مستويات أدائه.

وقال الإسباني: "كلّا، لا أعتقد بأنّني كنت لأواصل لو لم أعتقد بأنّني سأتمتّع بفرصة".

وأضاف: "لا أعلم إن كانت الفرصة 1 أو 10 بالمئة، لكنّني سأواصل فقط لأنّني أعتقد بأنّني أحظى بفرصة".

وأردف: "أعتقد بأنّ تقليص الفجوة التي لدى أستون مارتن في هذا العام سيكون غير منطقي، لكنّنا نحتاج لوضع الأسس التي نحتاجها، ووضع معيارٍ للسيارات المستقبليّة للعمل بشكلٍ أفضل من من حولنا".

وأكمل: "هذه بيئة تنافسيّة للغاية، لذا تحتاج لتقديم شيء مميّزٍ لتكون البطل. أنا جاهزٌ لتقديم شيء مميّزٍ من جانبي وأتوقّع الأمر ذاته من الفريق".