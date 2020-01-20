ألونسو لم يعد سفيرًا لمكلارين

حافظ بطل العالم للفورمولا واحد مرّتين على روابطه مع الحظيرة البريطانيّة في العام الماضي بعد فترة تسابقه لصالحها بين 2015 و2018.

وضمن دوره كسفيرٍ للفريق، حافظ ألونسو على روابط مقرّبة من مكلارين، حيث ساعد في تقديم النصائح لسائقَي الفريق والمهندسين إلى جانب خوض تجارب إطارات بيريللي على سيارة 2019.

كما أنّه كان جزءًا من جهود مكلارين في سباق إنديانابوليس 500 العام الماضي، لكنّ تلك المحاولة انتهت بخيبة أمل بعد فشله في التأهّل إلى السباق.

وكانت صفقة ألونسو كسفير تمتدّ حتّى نهاية العام الماضي، حيث أكّدت مكلارين الآن أنّه لم يتمّ تجديدها لعام 2020.

وكان الفريق قد أوضح منتصف العام الماضي أنّه شعر بأنّ مستقبله يتمحور حول كارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس.

على الجانب الآخر خاض ألونسو غمار رالي داكار، بينما سينصبّ تركيزه التالي على سباق إندي 500 الذي من المرجّح أن يخوضه رفقة فريق أندريتي أوتوسبورت.

لكنّ الإسباني أوضح في المقابل أنّه قد ينظر في الفرص التي قد تُتاح أمامه للعودة إلى الفورمولا واحد في 2021.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ أسباب مغادرتي للفورمولا واحد لا تزال قائمة في الوقت الحاضر، حيث يُسيطر فريقٌ واحد ويُمكن توقّع نتائج السباقات، لكن قد تتغيّر هذه الأمور في 2021 وربّما قد تكون هناك فرصة متاحة".

يُشار إلى أنّ ألونسو شارك في 95 جائزة كبرى مع مكلارين في 2007 وبين 2015 و2018، حيث فاز بأربعة سباقات في المجمل مع الحظيرة البريطانيّة. كما شارك في سباق إندي 500 في 2017 على متن سيارة مزوّدة بمحرّك هوندا.