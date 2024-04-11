ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"

أعلن ألونسو وأستون مارتن اليوم الخميس عن تمديد شراكتهما حتى موسم 2026 على أقلّ تقدير، عندما تنضمّ هوندا إلى الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون كمزوّد وحدات طاقة.

واجه ألونسو وهوندا علاقة متوتّرة عندما عملا معًا ضمن شراكة ثلاثة أعوام بين مكلارين وهوندا، والتي انتهت مبكّرًا بسبب ضعف النتائج وعلاقة العمل الصعبة.

ولم يُحاول الإسباني إخفاء عدم ارتياحه تجاه الشركة اليابانيّة عالية الفخر وذلك عبر بعض الانتقادات العلنيّة.

لكن بعد مرور سبعة أعوامٍ، فيبدو أنّ الجروح قد شُفيت. وفي حين أنّ ألونسو اعترف بأنّ الشراكة "لم تنجح مع مكلارين"، فإنّه قال بأنّ القدرة على العمل مع هوندا مجدّدًا مثّلت جزءًا كبيرًا في قرار تجديد عقده.

وقال بطل العالم مرّتين: "جزء من قرار البقاء مع أستون يعود إلى شراكتها مع هوندا لموسم 2026. كان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "هوندا مصنّعٌ يملك الكثير من النجاحات في الفورمولا واحد وعالم رياضة المحرّكات، دائمًا ما احترمتها".

وأكمل: "لم تنجح العلاقة في مكلارين، في تلك الأعوام، لكنّهم تمكّنوا من حلّ كلّ المشاكل بعد ذلك وهم يُسيطرون على الرياضة الآن".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ لديهم قاعدة جيّدة قويّة جدًا بالفعل لموسم 2026، لكنّهم يملكون القدرة على إنتاج محرّكٍ رائع في ساكورا. لدينا فرصة العمل معًا مجدّدًا بعد تجربة مكلارين هوندا والإندي كار. ذلك مصدر سعادة بالنسبة لي".

كما يُتفهّم بأنّ هوندا وأرامكو شريكة أستون مارتن للوقود في موقعٍ جيّد لانتقال الفورمولا واحد إلى الوقود المستدام، وهو ما أقنع ألونسو أكثر بأنّ الوضع "مكسب" في هذه المرّة.