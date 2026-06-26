أشار فرناندو ألونسو إلى قرار مسؤولي الفريق بالانتظار حتى وصول حزمة التحديثات الكبيرة، موضحًا أنه لم يكن مقتنعًا بالفكرة في البداية، لكن قيود الميزانية وحالة السيارة فرضتا هذا الخيار. وكشف حجم الأزمة التقنية التي عاشتها أستون مارتن في بداية الموسم.

حيث قال: "في الواقع، لم أكن موافقًا على خطة جلب التحديثات في الصيف. لكن من الواضح أيضًا أننا لا نملك الميزانية التي تسمح لنا بتقديم تحديثات غير محدودة كما تفعل بعض الفرق الأخرى".

وتابع: "أمضينا أول ثلاثة أو أربعة سباقات نحاول فقط فهم نقاط ضعفنا وحدودنا بشكل حقيقي. وبعد أن غبنا عن تجارب برشلونة، وبعد التجارب الأولى السيئة في البحرين، لم نكن نعلم حتى ما إذا كنا سنتمكن من إنهاء السباق في أستراليا".

وأضاف: "كانت تلك هي الحقيقة القاسية التي واجهناها. ولهذا السبب لم نبدأ اختبارات نفق الهواء ودراسة الحلول التي نجحت لدى السيارات الأخرى إلا في وقت لاحق".

هذا وأكد ألونسو أنه دعم القرار بعد إدراك الفريق أن المشاكل التقنية لا يمكن حلها عبر التجربة والخطأ، مشددًا على أنهم بحاجة إلى تغيير جذري إذا أرادوا المنافسة على النقاط مع منافسيهم.

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فقال: "بمجرد اتخاذ القرار، اعتقدت أنه القرار الصحيح. بالنسبة لنا، إنتاج قطع تمنحنا ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية خلال بضعة سباقات مع الاستمرار في المنافسة في مؤخرة الترتيب لن يغير شيئًا. نحن بحاجة إلى شيء أكبر بكثير من ذلك".

وأكمل: "الجميع في المصنع يعمل بأقصى جهده لتحقيق ذلك، ويجب أن نعطيهم حقهم. قد لا نرى النتائج على الحلبة حتى الآن، لكن من الخطأ تمامًا التقليل من شأن أستون مارتن كما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة".

وأوضح ألونسو أنه يعتبر من الطبيعي ارتباط اسمه بشائعات الانتقالات خلال هذه الفترة الصعبة التي يفتقد فيها الفريق إلى القدرة على المنافسة، لكنه شدد على أن ردود الفعل القاسية على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تقليلًا كبيرًا من الجهد الذي يبذله جميع العاملين في المصنع.

حيث قال: "هناك دائمًا شائعات. نحن نتعرض لمعاملة سيئة جدًا من العالم الخارجي، وهذا طبيعي إلى حد معين. نحن لا نقدم الأداء المطلوب، ونمر بفترة صعبة، ومن الطبيعي أن تظهر مثل هذه الشائعات مع اقتراب العطلة الصيفية".

وأردف: "لكن لأننا متأخرون، أصبحنا هدفًا سهلًا جدًا. كل هذا المناخ على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه السخرية التي تُقال عنا، وصلت الآن إلى حد المضايقة. أحيانًا نتحدث عن عدم رضانا عن وضعنا الحالي، لكننا أناس يعملون بجد. هوندا تعمل بجد كبير، ولدى أستون مارتن ألف موظف يذهبون إلى المصنع من الإثنين إلى الأحد ويعملون ثماني ساعات يوميًا لحل مشاكلنا".

واختتم: "سيجري حل هذه المشاكل في المستقبل القريب. نحن السائقين نتحمل الجزء الأكبر من هذا الوضع لأننا نتسابق كل أسبوع ونواجه وسائل الإعلام. غدًا سنقود السيارة، وربما لن نتمكن مرة أخرى من منافسة الفرق الأخرى. لكن لا يمكننا أبدًا التقليل من حجم العمل الشاق الذي يبذله الأشخاص في المصنع".