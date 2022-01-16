ألونسو: لقب السائق الأكبر سنًا في الفورمولا واحد الآن "يمنحني أفضلية"

أتمّ الإسباني عامه الـ 40 في يوليو/تموز الماضي، إذ ومع اعتزال كيمي رايكونن للرياضة الآن، فإنّ ألونسو سيكون أكبر السائقين سنًا على شبكة الانطلاق في 2022، يليه لويس هاميلتون صاحب الـ 37 عامًا.

وخاض ألونسو سباقه الأول في البطولة مع ميناردي في 2001. قبل أن يتغيب عن موسم 2002 عندما شارك في دور سائق الاختبار لدى رينو، كما غاب لموسمين عن البطولة بعد موسمه الأخير مع مكلارين في 2018، قبل عودته مع ألبين في العام الماضي.

وقد أشار ألونسو لمعرفته بإطارات السباقات الأعرض التي اكتسبها خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" مع تويوتا في 2019 و2020 كمثال محدد على منافع مسيرته الكبيرة في عالم السباقات.

"من ناحية العُمر، أنا بحالة جيّدة، وبصراحة أشعر بأنّ لديّ أفضلية" قال ألونسو عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن وضعه الجديد كأكبر السائقين سنًا في البطولة.

وأضاف: "عندما آتي إلى إحدى الحلبات، أجد أني أعرفها جميعًا. الجميع الآن يختبرون إطارات الـ 18 إنشًا، وأنا أعرف هذه الإطارات جيّدًا جدًا من مشاركتي في دبليو إي سي".

وتابع: "هنالك تمامًا ذات السلوك على الإطارات، وذات الطريقة التي يتعيّن عليك القيادة عليها، وهي مختلفة للغاية. لذلك كل الأمور التي أواجهها، يواجهها الآخرون للمرة الأولى، وأواجهها أنا للمرة الثانية أو الثالثة. وذلك أمر جيد".

هذا واعترف ألونسو بأن مواصلة المشاركة ضمن أعلى مستويات المنافسة تتطلّب بعض التضحيات، ولا سيّما مع الجدول المزدحم للبطولة حاليًا. حيث أنّ موسم 2022 - الـ 18 في مسيرة الإسباني كسائق فورمولا واحد - سيتألف من رقم قياسي من الجولات مع 23 سباقًا.

فقال: "المشكلة الوحيدة في أن تكون أكبر سنًا هي أنه يتعيّن أن يكون لديك الدافع لخوض موسم ستبتعد فيه عن حياتك لـ 300 يوم. يجب أن تكون لديك تلك الرغبة، أسلوب الحياة الذي يسمح لك بتكريس نفسك لهذه الرياضة".

وأكمل: "بخلاف ذلك، فكل الأمور الأخرى تُعدّ أفضليات. وفي ظل أنني ضمن فترة من حياتي أرغب فيها بتكريس ذلك الوقت للفورمولا واحد، فإنه أمر رائع ولا أراه سوى كأفضلية".

واختتم: "ومن الناحية الجسدية، أعتقد بأن سيارات اليوم ليست متطلّبة للغاية. ربما كان العُمر عائقًا في موسم مثل 2004 أو 2005".