ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

ضمن حوارٍ حصري مع مجلّتنا "اف1 ريسينغ"، سُئل ألونسو – الذي جاور هاميلتون في صفوف مكلارين موسم 2007 – عن تقييمه لإنجازات غريمه السابق.

وكان ألونسو، الذي فاز بسباق لومان 24 ساعة إلى جانب بطولة العالم للتحمّل، متواجدًا خارج أسوار الفورمولا واحد منذ نهاية موسم 2018، بينما يعود آخر ألقابه في البطولة إلى موسم 2006.

على الجانب الآخر فاز هاميلتون بستّة ألقاب منذ ذلك الحين، بما في ذلك خمسة ألقاب من أصل آخر ستّة مواسم – حيث يعتقد ألونسو بأنّ ذلك يُظهر أنّ سائق مرسيدس "رفع مستواه في الأعوام الأخيرة".

"خاصة في موسم 2019 عندما لم تكن السيارة مُسيطرة مثل المواسم الأخرى السابقة" قال الإسباني، الذي عبّر عن اهتمامه بالعودة إلى الفورمولا واحد في 2021 في حال سمحت القوانين الجديدة المزمع اعتمادها بتحسين التسابق على الحلبة والسماح بتقارب الأداء بين الفرق.

وقال: "إن لم يتمكّن من الفوز فسيتواجد في المركز الثاني ويكون قريبًا من الأوّل وليس متأخّرًا بـ 20 ثانية، وهو ما يحدث قليلًا مع زميله فالتيري بوتاس".

وأضاف: "عندما يكون في عطلة نهاية أسبوع لا تكون فيها السيارة تنافسيّة جدًا، فإنّ بوتاس يكون خامسًا أو سادسًا بفارق دقيقة، لكنّ ذلك لا يحدث مع لويس".

وأردف: "حقّق خطوة إلى الأمام، إنّه أكثر تنافسيّة".

ثمّ تابع: "لا تزال لديه بعض نقاط الضعف التي لم يتمّ إجهادها وإظهارها بعد، لم يضغط أيّ أحدٍ على ذلك الزرّ، نقطة الضعف تلك".

وعند الإلحاح عليه للحديث عن نقاط الضعف تلك، قال ألونسو: "إن درستم موسم لويس، فدائمًا ما يكون هناك منحى مشترك".

وأكمل: "بدأ العام ببطء ولم يستفد أيّ أحدٍ من ذلك. جميعنا تحمّس في البداية بأنّ هذا سيكون عام بوتاس، لكنّ ذلك لم يحدث".

وواصل شرحه بالقول: "سيكون من الجيّد منافسته ضمن معركة مباشرة وجيّدة. ربّما قد لا تكون نقاط ضعفه حقيقيّة، وكلّ شيء محسوب، لكن سيكون من الرائع اكتشاف ذلك".

في المقابل، أشار ألونسو - الذي لم يتمّ تجديد ارتباطه الرسمي مع مكلارين لموسم 2020 - إلى أنّ استغلال نقطة ضعف ممكن في بداية الموسم سيعرّض هاميلتون لضغط يرى بأنّ البريطاني لم يشهد مثله في الأعوام الأخيرة.

فقال: "عندما تملك حزمة جيّدة ويتعرّض الآخرون لحوادث وتعزّز من صدارتك للبطولة، تبدو كلّ الأمور هادئة للغاية. لكنّك عندما تكون متقدّمًا بنقطة وحيدة أو متأخّرًا بعشر، يكون الضغط مختلفًا".

واختتم: "تكون الأخطاء مختلفة وكذلك تعليقاتك عبر لاسلكي الفريق. نحن بحاجة لرؤية هاميلتون وهو تحت هذا الضغط".