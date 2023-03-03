ألونسو "لا يُفكّر" في قطب الانطلاق الأوّل بالرغم من تصدّره تجارب الجمعة
أصرّ فرناندو ألونسو على أنّه لا يُفكّر في قطب الانطلاق الأوّل لجائزة البحرين الكبرى بالرغم من تصدّره مجريات الجمعة وتسجيله الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية.
بدا ألونسو سريعًا طوال اليوم الأوّل من مجريات موسم 2023، وضمن المركز الأوّل في حصّة ما بعد الظهر بعد أن كان أسرع بـ 0.169 ثانية من ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.
أمّا زميله لانس سترول فقد حلّ سادسًا بالرغم من إصابته في معصمه.
وكان العديدون قد توقّعوا أن تكون أستون مارتن ضمن دائرة المنافسة مع فيراري ومرسيدس، لكن لم يتوقّع أيّ أحدٍ أن تتفوّق على ريد بُل.
وعندما سُئل إن كان سيكون من المخيّب للآمال الآن أن لا يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل غدًا السبت، حرص ألونسو على الإبقاء على سقف التوقّعات منخفضًا.
وقال الإسباني: "كلّا، لا أفكّر في قطب الانطلاق الأوّل مطلقًا. في الحقيقة لا أعلم أيّ مركزٍ سيكون جيّدًا بالنسبة لنا".
وأضاف: "كنّا نفكّر في العبور إلى القسم الثالث عبر السيارتين على إثر التجارب الشتويّة، وتحقيق أقصى قدرٍ ممكن من النقاط في السباقات الأولى وعدم ارتكاب أيّة أخطاء".
وأردف: "من السهل للغاية ارتكاب الأخطاء، وليست المنافسة على المركز الـ 12 أو الـ 14 هي ذاتها مثل المنافسة ضمن الخمسة الأوائل، لأنّ الضغط مختلف. هناك الكثير من الأشياء التي علينا تحسينها معًا في الفريق، وهذه العمليّة جارية".
وأكمل: "إنّه فريقٌ جديدٌ بالكامل، وقد نرتكب بعض الأخطاء. يجب أن نُحافظ على هدوئنا وتوقّعاتنا وواقعيّتنا. يجب أن يكون الهدف هو المنافسة على البطولة، لكنّ ذلك على المدى الطويل، لا أفكّر في ذلك هذا العام".
وأشاد ألونسو بسيارة 2023، لكنّه حرص على الإشارة إلى وجود المزيد من الأداء القادم مع تحسين السيارة وطريقة عمل الفريق.
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