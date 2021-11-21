ألونسو لا يجد تفسيرًا لوتيرته القوية في قطر

تأهّل الإسباني في المركز الخامس على شبكة الانطلاق مع أداء قوي في القسم الثالث للتصفيات، بينما حلّ زميله إستيبان أوكون تاسعًا.

وسينطلق كلا السائقَين مباشرة خلف سيارة من فريق ألفا تاوري الذي تنافسه ألبين على المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين، ما يُضيف بُعدًا جديدًا لسباق اليوم.

"كان الشعور إيجابيًا طوال نهاية الأسبوع مع السيارة" قال ألونسو، مُضيفًا: "كان الأداء رائعًا في التجارب الحرة الأولى. من الممتع القيادة على هذه الحلبة كذلك، ولا سيّما الآن مع السيارات الأخف والإطارات الجديدة".

وتابع: "لقد أخبرت الفريق أن بمقدوري القيادة طوال الليل إذا ما وضعوا وقودًا كافيًا، وسأنتظرهم هنا في الغد!".

وأكمل: "لكن يبدو بالفعل بأن هنالك حلبات تناسب حزمتنا أفضل من غيرها. إسطنبول، سوتشي وهنا. هنالك بعض أوجه التشابه بين هذه الحلبات، لذلك نحن بحاجة لدراسة أسباب تلك الوتيرة التنافسية على هذه الحلبات".

وأردف: "بالطبّع هذه السيارات لن تكون حاضرة في البطولة بعد 3 أسابيع، لذلك لا جدوى ربما من تحليل عميق للوضع. ولكن يبدو بأن هنالك بالتأكيد أمرًا ما يناسبنا بشكل أفضل على بعض الحلبات، ويضرّنا على حلبات أخرى. سيكون من الجيّد أن نفهم ذلك، حتى وإذا ما كان ذلك على المدى الطويل في العام المُقبل".

من جهته، اعترف مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لألبين بأنه لا يملك كذلك تفسيرًا كاملًا لسبب تفوّق فريقه على منافسيه، وتحديدًا مكلارين وفيراري.

فقال: "أعتقد بأن ذلك يختلف من حلبة لأخرى. نحن تنافسيون هنا تحديدًا منذ بداية نهاية الأسبوع. لا أعتقد بأننا كنا نتوقّع التأهّل في المركز الخامس، ولكننا كنا نتوقّع بالتأكيد التواجد مع كلتا السيارتين في القسم الثالث للتصفيات".

واسترسل: "من المنصف القول بأننا لا نملك فهمًا كاملًا لبعض هذه التحولات في الأداء، لكنني واثق أنه وإذا سألت مكلارين أو فيراري، فلن يكون لديهما تفسير كامل كذلك".