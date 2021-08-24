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ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

يتوقّع فرناندو ألونسو سائق ألبين في الفورمولا واحد أن تفجّر قوانين البطولة الجديدة بالكامل لموسم 2022 "العديد من المفاجآت" عندما يتم الكشف عن الجيل الجديد من السيارات خلال التجارب الشتوية.

ألونسو: "لا ضمانة" حيال قدرة فرق الصدارة على تأويل قوانين 2022 بشكل صحيح

بعد تأجيلها لعام واحد، ستقدّم الفورمولا واحد حزمة جديدة بالكامل من القوانين ستضمن توليد السيارات لارتكازية أكبر عبر الأرضية، وبالتالي ستكون أقرب لبعضها البعض وأقل اعتمادية في الهواء النظيف.

ودفعت تلك التغييرات الكبيرة الفرق إلى نقل تركيزها نحو موسم 2022 في وقت أبكر من المعتاد، لا سيّما وأن عليها البدء مع سياراتها من الصفر تقريبًا.

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لكن في المقابل، توفّر القوانين الجديدة، مع سقف النفقات المتناقص إلى 140 مليون يورو، فرصة لتشهد البطولة تغييرًا في ترتيب المنافسة.

إذ وبالرُغم من توضيحه بأنه لا يملك معلومات بعد عن الكيفية التي ستكون عليها سيارة ألبين للعام المُقبل، يعتقد ألونسو بأن البطولة ستشهد بعض المفاجآت عندما يتم الكشف عن السيارات الجديدة للمرة الأولى.

فقال: "نعمل الآن على مشروع العام المُقبل، لكنّه ما يزال في مراحل مبكرة للغاية ولا أحد يعلم الأرقام الفعلية، كونه ليس لديك ما تقارنه معها".

وأضاف: "لذلك ما نزال واقعيين بعض الشيء في أهدافنا وننتظر التجارب في فبراير، ولا سيّما وأنا أعتقد بأننا سنرى حينها العديد من المفاجآت عندما يُكشف عن السيارات أمام الجميع".

وتابع: "سنرى الفلسفات المختلفة وكذلك الأفكار المتباينة، حيث يتوجّب أن نكون في أعلى درجات التركيز حينها للتصرّف حال رؤية أمر مثير للاهتمام".

في المقابل، وبينما يرى المراقبون للوضع أن فريقَي الصدارة مرسيدس وريد بُل ما يزالان في الموقع الأمثل لتحقيق الاستفادة الأكبر من قوانين 2022، لكنّ ألونسو يعتقد بأنه لا ضمانة لأي فريق بأن يتمكن من تأويل القوانين على نحو صحيح، وأن الفرق التي ستتمكن من التقدم في الأمام سيكون من الصعب اللحاق بها.

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حيث قال: "أعتقد بأنه لا ضمانة للنجاح، لا توقّع يمكنك وضعه لمستقبل أي فريق".

وأكمل: "حتى فرق الصدارة على الأرجح التي تهيمن على الرياضة الآن، إذ أنّهم وبكشل طبيعي يواجهون تخوفات حول القوانين الجديدة وكيف سيتم تأويلها على تلك السيارات".

واختتم: "ما سنراه العام المُقبل خلال السباقات القليلة الأولى هو ما سيشكّل العام الأول من هذه القوانين الجديدة، وفي النهاية، سنرى ذات النتائج لأربعة أو خمسة أعوام كما حدث في السابق. الفريق المهيمن في بداية حقبة القوانين الجديدة، يحافظ على أفضليته. قد تتقارب المنافسة أكثر وأكثر، ولكن ذات الفريق هو من يحقق الفوز".

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موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

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موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
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