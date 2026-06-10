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ألونسو: "لا توجد أية إيجابيات" بعد موناكو مع تزايد نقاط ضعف أستون مارتن

يرى فرناندو ألونسو أن جائزة موناكو الكبرى كشفت المزيد من نقاط الضعف في سيارة أستون مارتن، مؤكدًا أنه لم يخرج بأية إيجابيات من عطلة نهاية الأسبوع رغم تسجيل الفريق أول نقطة له هذا الموسم.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

تواجه أستون مارتن مهمة صعبة للغاية في موسم 2026 وهي تحاول الخروج من مؤخرة شبكة الانطلاق والعودة إلى المنافسة.

وبدأت مشاكل الفريق منذ وصوله المتأخر إلى التجارب الشتوية، قبل أن يكتشف لاحقًا سلسلة من المشاكل في السيارة ومحرك هوندا أثرت بشكل كبير على أدائه.

ورغم أن الفريق بدا وكأنه بدأ في السيطرة على مشاكل الاهتزازات التي أثرت بشدة على السائقين خلال عطلات نهاية الأسبوع الماضية، فإن ألونسو يرى أن قائمة المشاكل لا تزال تتوسع.

حيث قال: "لا توجد أية إيجابيات خرجنا بها من عطلة نهاية الأسبوع هذه. تسابقنا حتى الآن على حلبات مختلفة جدًا هذا الموسم، وكل واحدة منها كشفت لنا بوضوح بعض نقاط ضعفنا".

وتابع: "في أستراليا اكتشفنا أن أداء المحرك متأخر جدًا، وفي الصين اكتشفنا أن إدارة الطاقة لدينا ضعيفة للغاية، وفي موناكو وجدنا أن مستوى الهيكل متأخر، بينما كشفت كندا وميامي أن علبة التروس لدينا سيئة جدًا. أعتقد أن كل حلبة كشفت نقطة ضعف مختلفة في السيارة".

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وجاءت هذه المشاكل بعدما احتل سائقا أستون مارتن المركزين 21 و22 في التصفيات بموناكو، بفارق تجاوز ثلاث ثوانٍ عن زمن البول بوزيشن الذي حققه كيمي أنتونيللي.

وساعدت الاستراتيجية الجيدة وتوقيت خروج سيارة الأمان ألونسو على التقدم من المركز 21 إلى المركز 11 عند خط النهاية، قبل أن ترفعه عقوبة سيرجيو بيريز إلى المركز العاشر، ليمنح الفريق أولى نقاطه هذا الموسم.

ورغم اعترافه بأن حصد النقاط قد يبقى صعبًا خلال السباقات المقبلة، فإن ألونسو لا يزال متفائلًا بالمستقبل.

فقال: "الجانب الإيجابي هو أننا نمتلك فهمًا واضحًا جدًا لما يجب القيام به في كل مجال من المجالات. الحزمة التطويرية التي نحاول جلبها في النصف الثاني من الموسم تستهدف جميع هذه المشاكل بشكل منفصل".

وأضاف: "لدي ثقة كاملة بالفريق، لأن انطباعنا وشعورنا هو أن السيارة ستتغير بشكل جذري مقارنة بما نواجهه الآن. علينا فقط أن نتحمل أربع أو خمس سباقات أخرى من النتائج المؤلمة".

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