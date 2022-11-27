ألونسو: لا تجب الاستهانة بنجاح العودة إلى الفورمولا واحد
قال فرناندو ألونسو أنه لا تجب "الاستهانة" بتحدي إنجاح العودة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بعد غياب عن الرياضة.
عاد بطل العالم مرتين إلى سباقات الجائزة الكبرى مع بداية موسم 2021، وذلك بعدما أمضى موسمين بعيدًا عن الرياضة إثر رحيله عن مكلارين نهاية موسم 2018.
وبينما خاض الإسباني سباقات صعبة في البداية إثر عودته إلى البطولة، معترفًا بصعوبة الاعتياد على السيارات، الإطارات وأنظمة التحكم، لكنه حقق تقدمًا سريعًا على مدار النصف الثاني من الموسم.
وبعد سلسلة من التأديات المثيرة للإعجاب في 2022، حصل ألونسو على عقد طويل المدى مع أستون مارتن من موسم 2023.
وبينما يبدو بأنه عاد الآن إلى قمة أدائه، مُصرحًا بأنه يقود أفضل من أي وقت مضى، إلا أن ألونسو اعترف بأن الطريق نحو ذلك لم يكن سلسًا.
فقال: "ليست هنالك ضمانة بأن تكون على ما يرام وتنافسيًا عندما تعود إلى الرياضة، وأنك ستظل تستمتع بكل شيء في الفورمولا واحد".
وأضاف: "كنت قلقًا حيال بعض الأمور قبل عامين بطبيعة الحال عندما اختبرت السيارة في أبوظبي، قبل اختبارات الناشئين في 2020".
وتابع: "وأعتقد بأنني لم أكن سعيدًا 100 بالمئة العام الماضي بالأداء وكيفية سير الموسم. أشعر بسعادة أكبر هذا العام مع السيارة والأداء، وأعتقد كذلك بأنني مستعد بشكل أكبر للتحدي القادم".
وأكمل: "لذلك لا يمكنك الاستهانة بتحدي العودة إلى الرياضة بعد غياب. لكنك تحتاج لبضعة سباقات أو حتى موسم كامل لتشعر أنك استعدت كامل أدائك، وهذا ما حدث لي. لكنني سعيد الآن وأشعر بأنني في مستوى جيد للغاية".
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