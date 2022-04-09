ألونسو كان ينافس على قطب الانطلاق الأول قبل المشكلة الهيدروليكية لسيارته

بدت وتيرة الإسباني قوية للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما سجل الزمن الأسرع خلال المقطع الأوسط أثناء الطلعات الأولى للقسم الثالث من التصفيات، لكنه تعرض لمشكلة هيدروليكية في السيارة أدت لتوقفها عن العمل بشكل صحيح، ليخرج عن المسار قبل بضعة منعطفات فقط من نهاية اللفة.

وأشار الإسباني الذي تأهل عاشراً إلى أنه لم يكن بوسعه القيام بأي شيء، مؤكداً أنه شعر بالأسف لسوء حظه مع المشاكل الميكانيكية هذا الموسم.

فقال: "توقفت علبة التروس عن العمل تماماً. كما أن المحرك توقف، وكذلك المقود. أعتقد أنه أمر علينا التحقيق فيه".

وأكمل: "لا أكاد أصدق حظي حقاً، لأنه وبعد عشرين ثانية تالية، كنا لنحقق قطب الانطلاق الأول لو توقفت السيارة في المنعطف الأول وليس الـ 11. من الصعب شرح هذا حقاً".

ولا يخامر ألونسو أي شكّ بأن سيارته كانت تمتلك قدرة المنافسة على قطب الانطلاق الأول، حيث حث فريقه ألبين على السعي وراء حل مشاكل الموثوقية.

فقال: "يبدو أنها تصيب سيارتي فقط.. السيارة الأخرى تبدو بخير".

وأكمل: "لهذا السبب قلت أنني لم أكن محظوظاً، لأنه لو كانت لدينا مشاكل موثوقية فستصيب كلتا السيارتين. قد يكون أمراً علينا البحث عن حل له".

وتابع: "لكنها تبدو مشكلة عشوائية. في البحرين كنا بالمركزين التاسع والعاشر وما كنت لأهتم لو توقفت السيارة لأنها مجرد نقطة واحدة، لكن في جدة كنا في وضع جيد واليوم كان التواجد ضمن المراكز الثلاثة أو الاثنين الأولى مضموناً برأيي، وهذا مؤلم".

واختتم: "أعتقد أن السيارة تتحسن ونشعر بالمزيد من الثقة كما أن الفريق يعمل بشكل جاد وكبير".