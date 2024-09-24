ألونسو: كان يجب أن تفوز فيراري في سنغافورة
يعتقد فرناندو ألونسو أنّه كان يجب على فيراري الفوز بجائزة سنغافورة الكبرى بعد حلول خلف كارلوس ساينز الإبن.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
حقّق سائق أستون مارتن أربع نقاطٍ بحلوله ثامنًا على حلبة مارينا باي بعد أن تجاوز نيكو هلكنبرغ في فترة وقفات الصيانة، الذي كان عالقًا خلفه في قطار "دي آر اس" رفقة شارل لوكلير – الذي حلّ خامسًا في النهاية.
وبعد أن ضمن وجوده الرابع ضمن العشرة الأوائل في السباقات الخمسة الأخيرة، أشار ألونسو إلى أنّه تفوّق على الأداء الحقيقي لسيارة أستون مارتن على مدار عطلة نهاية الأسبوعز
وعندما سُئل إن كان قد استخرج الأداء الأقصى، قال بطل العالم مرّتين: "أجل، بالتأكيد".
وأضاف: "كنت خلف الفرق الأربعة الأولى، فقط أمام تشيكو، لذا فإنّ المركز التاسع أو العاشر يكون متاحًا عادة. التواجد في المركز الثامن أفضل من أفضل أحلامي".
وأكمل: "هذه نقاط جيّدة، لكنّنا متأخّرون بلفّة ولم تكن وتيرة رائعة، كانت قيادة السيارة صعبة طوال عطلة نهاية الأسبوع. لذا أجل، كنّا محظوظين بحصولنا على النقاط، لكن كان من الممكن التواجد في المركز الـ 15 والحصول على ذات الشعور".
وكان انطلاق ثنائيّ فيراري من مركزين متأخّرين بعد تصفيات كابوسيّة، مع تعرّض ساينز لحادث في بداية القسم الثالث قبل معاناة لوكلير وخرقه حدود المسار، ليضعه خلف ألونسو على شبكة الانطلاق.
وأخرج ذلك الثنائيّ من دائرة المنافسة على الفوز بعد أن أظهرا وتيرة قويّة في تجارب الجمعة.
لكنّ تقدّمهما في السباق تعثّر نتيجة سائقين أبطأ أثناء السباق، وانتقل تركيز الفريق إلى استخدام الخيارات الاستراتيجيّة للتقدّم في الترتيب.
بالرغم من ذلك يرى ألونسو أنّ الحصان الجامح كان ليُحقّق الفوز لو انطلق من مركزٍ متقدّم.
وقال: "أعتني أنّه كان يجب أن تفوز فيراري بهذا السباق، على الأرجح. كانت السيارة الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع".
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