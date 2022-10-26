ألونسو: قرار الاحتجاج في سباق أوستن سيُحدّد إن كانت الفورمولا واحد تسير "في الوجهة الصحيحة"
قال فرناندو ألونسو أنّ قرار مراقبي الفورمولا واحد بخصوص احتجاج فريقه ألبين بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى سيُحدّد "الوجهة" التي تسير فيها الرياضة.
تلقى الإسباني عقوبة 30 ثانية بعد سباق أوستن عندما اعتبر المراقبون أنّ سيارته كانت في "حالة غير آمنة" خلال السباق على إثر احتجاجٍ من قبل فريق هاس.
كما كان ألونسو طرفًا في حادث مخيف مع لانس سترول سائق هاس في منتصف السباق، وطارت سيارته قبل نزولها على المسار.
وبالرغم من الحادث فقد كان ألونسو قادرًا على إجراء وقفة صيانة لتغيير جناحه ومواصلة السباق إلى حين عبوره خطّ النهاية سابعًا، قبل أن تتسبّب العقوبة لاحقًا في تراجعه إلى المركز الـ 15.
وأعلنت ألبين بعد العقوبة أنّها ستحتجّ على قبول احتجاج هاس في المقام الأوّل، كونه جاء بعد 24 دقيقة من الموعد النهائيّ.
وكتب ألونسو على حسابه في إنستاغرام صباح الإثنين: "هذه من بين اللحظات النادرة في رياضتنا التي أشعر فيها بأنّنا جميعًا على ذات الصفحة ونتشارك ذلك الرأي تجاه القوانين".
وأعلنت "فيا" مساء الإثنين أنّ استئناف ألبين سيُعرض يوم الخميس على الساعة السادسة مساءً بتوقيت المكسيكي نهاية هذا الأسبوع.
وقال ألونسو أنّ القرار سيُظهر إن كانت الفورمولا واحد "تسير في الوجهة الصحيحة".
وأضاف: "إنّه يومٌ مهمٌ للرياضة كون القرار سيُحدّد إن كنّا نسير في الوجهة الصحيحة".
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