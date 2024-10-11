ألونسو قد يؤجل اعتزاله بعد وصول نيوي إلى أستون مارتن
قال فرناندو ألونسو أن انضمام آدريان نيوي إلى أستون مارتن قد يدفعه إلى إعادة النظر في خطط اعتزاله.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
صرح بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو أن وصول المصمّم الأسطوري آدريان نيوي إلى فريق أستون مارتن في عام 2025 قد يطيل مسيرته في الفورمولا 1.
حيث أوضح ألونسو أن انضمام نيوي قد يجعل الفريق أكثر تنافسية، لذلك سيقرر ما إذا كان سيستمر حتى نهاية موسم 2026.
وأضاف: "لن أكون صادقاً إذا قلت إنني لا أفكر في تمديد مسيرتي".
وأكمل: "سينضم آدريان إلينا في مارس العام المقبل وسيركز على موسم 2026. سأرى كيف سيكون شعوري في نهاية 2026 وسأقرر ما إذا كنت سأستمر أم لا".
وأردف: "سنتخذ هذا القرار كفريق، مع لورانس (سترول، مالك الفريق) وآدريان. إن إنجازات أدريان في الفورمولا 1 مذهلة".
واختتم: "العمل معه لا يقتصر فقط على الحصول على سيارة سريعة، بل يشمل أيضاً التعلم من شخص بمثل هذا المستوى. سيكون ذلك مكافأة كبيرة".
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