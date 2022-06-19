ألونسو "قدّم كلّ ما عنده" للتواجد في الصفّ الأوّل في تصفيات كندا

كان بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد أقرب منافسين ماكس فيرشتابن طوال التصفيات، وذلك بعد تصدّره التجارب الحرّة الثالثة الممطرة، ليضمن المركز الثاني خلف سائق ريد بُل صاحب قطب الانطلاق الأوّل مع نهاية التصفيات.

ومثّل هذا الانطلاق الأوّل لألونسو من الصفّ الأوّل منذ أن أحرز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة ألمانيا الكبرى 2012، وذلك بعد أداء قويٍ منه في الظروف الصعبة.

وشعر ألونسو أنّه يحتاج للمجازفة على المسار الزلق والالتزام بتقديم أفضل لفّاته من دون القلق حيال ما يفعله منافسوه.

وقال: "كان من الصعب جدًا إنجاز التصفيات هكذا، لأنّنا لم نكن على علمٍ بما كانت عليه الأزمنة أو مراكزنا. لم يتمّ إعلامنا لأنّنا كنّا نُحسّن أزمنتنا في كلّ لفّة بثانية أو اثنتين. أعتقد بأنّه كانت هناك تغييرات كثيرة على الأزمنة، لذا ضغطت بكلّ ما لديّ في اللفّة الأخيرة بالتأكيد".

وأردف: "كان مستوى التماسك الذي تحصل عليه في كلّ لفّة غير متوقّعٍ على الإطلاق، ولم تكن تعلم ما ينتظرك، لذا كان عليك التخمين والإقدام على الأمر. أردت تقديم لفّة جيّدة وكان كلّ شيء على ما يرام".

كما شعر ألونسو أنّ التوصّل إلى إعدادات جيّدة على سيارته ألبين بالتوازي مع تأقلمه السريع مع الظروف المتغيّرة كانا المفتاحين وراء أدائه القوي.

لكن مع اتّجاه السباق لأن يُقام في ظروف جافة وانطلاق العديد من السيارات الأسرع خلفه، يتوقّع الإسباني أن يفرض السباق تحديًا مختلفًا.

وقال: "أعتقد بأنّها كانت تشكيلة من العديد من الأشياء، لم تكن تصفيات عاديّة، ولا يومًا عاديًا. كان المسار متّسخًا جدًا في الحصّة الأولى، وبدأت الحصّة الثانية تُصبح طبيعيّة، لكنّ الأمطار أتت في التجارب الثالثة، بينما كانت التصفيات نصف جافة.، لذا لم نحصل مطلقًا على حصّتين متتاليتين بذات الظروف".

وأكمل: "كلّ شيء كان على ما يرام اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أيّ شيء لأنّ السباق في الغد، وفي حال ارتكبت أيّة أخطاء فستخرج بصفرٍ من النقاط".