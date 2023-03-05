ألونسو: قبل 8 أشهر كان اختيار أستون مارتن "مجرد رهان"

صدم ألونسو موسم انتقالات السائقين في الصيف الماضي عندما اتخذ خطوة الانتقال إلى أستون مارتن ليحل مكان المعتزل سيباستيان فيتيل، ليترك فريقه السابق ألبين ضمن معضلة لإيجاد بديل في ظل خسارته كذلك لسائقه الناشئ أوسكار بياستري الذي فضّل الانتقال إلى مكلارين.

ويملك الإسباني صاحب الـ 41 عامًا تاريخًا من اتخاذ القرارات الجريئة، والتي أحيانًا ما انتهت به في الفريق غير المناسب في الوقت الخاطئ، وذلك منذ حصد لقبيه في الفورمولا واحد مع رينو في 2004 و2005.

وعليه، فقد تفاجأ الجميع عندما استعاض ألونسو عن فريق ألبين صاحب المركز الرابع في ترتيب الصانعين بأستون مارتن التي أكملت الموسم الماضي في المركز السابع.

لكن وبعد تحقيقه مركزًا خامس مثيرًا للإعجاب في تصفيات الجولة الافتتاحية في البحرين، بفارق 6 أعشار من الثانية فقط خلف ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول، فقد اعترف ألونسو بأن الانتقال إلى أستون مارتن كان "مجرد رهان"، لكنه رهان ربحه بشكل رائع من الجولة الأولى في الموسم الأول.

فقال: "لا أعلم حتى ماذا أقول، كونه قبل 8 أشهر كان ذلك المشروع بمثابة مجرد رهان".

وأضاف: "لكن الآن، أن نتواجد في السباق الأول، ومع سيارة جديدة تمامًا - والتي أظن ما نزال بحاجة لاستخراج المزيد من الأداء منها - ونكون ضمن الخمسة الأوائل ننافس مع فيراري ومرسيدس، لهو أمر لا يصدق، لكننا نتقبله بالتأكيد".

وتابع: "نحتاج بالتأكيد لأن ننتظر سباقي جدة وأستراليا، حيث ستكون الحلبة مختلفة تمامًا، لكنني متحمس لرؤسة إذا ما سنتمكن من الحفاظ على تلك الوتيرة على حلبات مختلفة".

وأكمل: "لكن على جانب آخر، ما تزال السيارة الحالية هي الأساس التي أطلقناه وبدأنا به الموسم، حيث أن هنالك الكثير من التحديثات التي ستأتي على هذا المشروع، وأنا متفائل جدًا بذلك".