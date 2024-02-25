جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

يعتقد فرناندو ألونسو أنه يمتلك "موقعاً جيداً للتفاوض" ضمن سوق سائقي فورمولا واحد، حيث ارتبط اسم سائق أستون مارتن بانتقال محتمل لفريق مرسيدس بديلاً عن لويس هاميلتون المتجه إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

خلدون يونس
خلدون يونس
Upd:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

أستون مارتن ريسينغ

يقود ألونسو مع فريقه أستون مارتن منذ موسم 2023 ولكن عقده ينتهي مع نهاية هذا الموسم.

ورغم أنه أعلن عدة مرات عن التزامه بالفريق. ولكن البالغ من العمر 42 عاماً تحدث كذلك عن نتائج اختبار لياقته البدنية في مرحلة ما قبل الموسم ليصفها بأنها الأفضل له على الإطلاق، كما أشاد بقيمته التسويقية وأكد موقعه بين ثلاثة أبطال على الشبكة، كالبطل الوحيد المتاح لموسم 2025.

ولم تتوقف التكهنات التي ترشح ألونسو لمقعد مع مرسيدس بديلاً عن هاميلتون عندما ينتقل إلى فيراري، على الرغم من وجود زخم كبير وراء الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي، الذي يعتبر موهبة متميزة في جعبة مرسيدس.

وخلال حديثه على هامش اليوم الأخير لتجارب البحرين الشتوية، أوضح ألونسو أنه في "موقع جيد للتفاوض" مشيراً إلى أنه سيترك السباقات الأولى للموسم تنقضي قبل تحويل انتباهه إلى الموقع الذي سيتواجد فيه لموسم 2025 وما بعده.

فقال: "موقعي الحالي، أعتقد أنه مثير للغاية. أعتقد أنني في موقع جيد للتفاوض، ولكنني أريد على الأقل إكمال عدة سباقات دون التفكير كثيراً".

وأكمل: "أريد أن أرى وضعي ضمن الموسم الجديد. سيكون هذا أطول موسم على الإطلاق في فورمولا واحد [بوجود 24 سباقاً]".

وتابع: "أريد تغيير بعض جداول السفر قليلاً لكي أقدم ما لديّ بشكل أفضل هذا العام وأصل بطاقة عالية إلى نهاية الموسم".

وأردف: "لذا، هناك بعض الأمور التي تشغل تركيزي الرئيسي الآن لكنها ليست كثيرة للعام المقبل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أقر بطل العالم مرتين للفورمولا واحد أنه كان متأخراً بيوم عن الأخبار المتعلقة بانتقال هاميلتون إلى فيراري حيث كان مشغولاً في التدريب.

حيث أوضح أنه فوجئ ببدء موسم الانتقالات مبكراً، حيث تنتهي عقود 13 سائقاً حالياً بنهاية العام الحالي.

فقال: "كانت مفاجأة. كنت أتوقع في وقت ما بحلول فترة الصيف أن يكون هناك بعض الحركة، ولكن موسم الانتقالات بدأ في وقت مبكر للغاية. وكانت هناك بعض التسريبات".

واختتم: "ربما اضطرت [مرسيدس وفيراري] للإعلان في وقت أبكر من المتوقع. لذا، وبعد ذلك، بالتأكيد سيكون هناك المزيد من الحركة (في سوق الانتقالات)".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

فورمولا 1
التجارب الشتوية

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024 مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

فورمولا 1
التجارب الشتوية

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

فورمولا 1
التجارب الشتوية

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024 ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

فرناندو ألونسو
More from
فرناندو ألونسو
ألونسو وسط شائعات مرسيدس: أستون مارتن أولى خيارات مستقبلي في الفورمولا واحد

ألونسو وسط شائعات مرسيدس: أستون مارتن أولى خيارات مستقبلي في الفورمولا واحد

فورمولا 1
إطلاق أستون مارتن

ألونسو وسط شائعات مرسيدس: أستون مارتن أولى خيارات مستقبلي في الفورمولا واحد ألونسو وسط شائعات مرسيدس: أستون مارتن أولى خيارات مستقبلي في الفورمولا واحد

ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي

ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي

فورمولا 1
إطلاق أستون مارتن

ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي ألونسو: القيادة مع فيراري "لم تكن حلم الطفولة" لدى هاميلتون الموسم الماضي

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
أستون مارتن: فريق ريد بُل "قابل للهزيمة بكل تأكيد"

أستون مارتن: فريق ريد بُل "قابل للهزيمة بكل تأكيد"

فورمولا 1
إطلاق أستون مارتن

أستون مارتن: فريق ريد بُل "قابل للهزيمة بكل تأكيد" أستون مارتن: فريق ريد بُل "قابل للهزيمة بكل تأكيد"

أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"

أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"

فورمولا 1
إطلاق أستون مارتن

أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً" أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"

أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي

أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي

فورمولا 1

أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي أستون مارتن: الانتقال لمصنع جديد ليس عذراً للتراجع في موسم 2023 الماضي

أحدث الأخبار

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024 مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد" هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط