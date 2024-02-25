ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد
يعتقد فرناندو ألونسو أنه يمتلك "موقعاً جيداً للتفاوض" ضمن سوق سائقي فورمولا واحد، حيث ارتبط اسم سائق أستون مارتن بانتقال محتمل لفريق مرسيدس بديلاً عن لويس هاميلتون المتجه إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
أستون مارتن ريسينغ
يقود ألونسو مع فريقه أستون مارتن منذ موسم 2023 ولكن عقده ينتهي مع نهاية هذا الموسم.
ورغم أنه أعلن عدة مرات عن التزامه بالفريق. ولكن البالغ من العمر 42 عاماً تحدث كذلك عن نتائج اختبار لياقته البدنية في مرحلة ما قبل الموسم ليصفها بأنها الأفضل له على الإطلاق، كما أشاد بقيمته التسويقية وأكد موقعه بين ثلاثة أبطال على الشبكة، كالبطل الوحيد المتاح لموسم 2025.
ولم تتوقف التكهنات التي ترشح ألونسو لمقعد مع مرسيدس بديلاً عن هاميلتون عندما ينتقل إلى فيراري، على الرغم من وجود زخم كبير وراء الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي، الذي يعتبر موهبة متميزة في جعبة مرسيدس.
وخلال حديثه على هامش اليوم الأخير لتجارب البحرين الشتوية، أوضح ألونسو أنه في "موقع جيد للتفاوض" مشيراً إلى أنه سيترك السباقات الأولى للموسم تنقضي قبل تحويل انتباهه إلى الموقع الذي سيتواجد فيه لموسم 2025 وما بعده.
فقال: "موقعي الحالي، أعتقد أنه مثير للغاية. أعتقد أنني في موقع جيد للتفاوض، ولكنني أريد على الأقل إكمال عدة سباقات دون التفكير كثيراً".
وأكمل: "أريد أن أرى وضعي ضمن الموسم الجديد. سيكون هذا أطول موسم على الإطلاق في فورمولا واحد [بوجود 24 سباقاً]".
وتابع: "أريد تغيير بعض جداول السفر قليلاً لكي أقدم ما لديّ بشكل أفضل هذا العام وأصل بطاقة عالية إلى نهاية الموسم".
وأردف: "لذا، هناك بعض الأمور التي تشغل تركيزي الرئيسي الآن لكنها ليست كثيرة للعام المقبل".
بالمقابل، أقر بطل العالم مرتين للفورمولا واحد أنه كان متأخراً بيوم عن الأخبار المتعلقة بانتقال هاميلتون إلى فيراري حيث كان مشغولاً في التدريب.
حيث أوضح أنه فوجئ ببدء موسم الانتقالات مبكراً، حيث تنتهي عقود 13 سائقاً حالياً بنهاية العام الحالي.
فقال: "كانت مفاجأة. كنت أتوقع في وقت ما بحلول فترة الصيف أن يكون هناك بعض الحركة، ولكن موسم الانتقالات بدأ في وقت مبكر للغاية. وكانت هناك بعض التسريبات".
واختتم: "ربما اضطرت [مرسيدس وفيراري] للإعلان في وقت أبكر من المتوقع. لذا، وبعد ذلك، بالتأكيد سيكون هناك المزيد من الحركة (في سوق الانتقالات)".
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