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ألونسو في لياقة كاملة لخوض تجارب الفورمولا واحد بعد حادثة الدرّاجة

بات فرناندو ألونسو في لياقة كاملة وسيكون جاهزًا لقيادة سيارة فريقه ألبين للفورمولا واحد في التجارب التحضيريّة الأسبوع المقبل بعد حادثة الدرّاجة الهوائيّة وفق ما أكّده المدير التنفيذيّ لألبين.

ألونسو في لياقة كاملة لخوض تجارب الفورمولا واحد بعد حادثة الدرّاجة

يتّجه ألونسو بطل العالم مرّتين عودته إلى الفورمولا واحد هذا العام مع ألبين، وذلك بعد غيابه في العامين الماضيين إثر نهاية مسيرته مع مكلارين نهاية 2018.

وتعقّدت تحضيرات الإسباني نتيجة تعرّضه لحادث سير أثناء تمريناته في سويسرا الشهر الماضي.

وتطلّب الأمر خضوعه لعمليّة جراحيّة إثر كسرٍ في فكّه العلويّ، لكنّه عاد للتدريبات وترك فريقه ألبين واثقًا من قدرته على المشاركة في التجارب التحضيريّة.

وبالرغم من غيابه عن حدث إطلاق فريق ألبين للفورمولا واحد اليوم الثلاثاء من أجل التركيز في تحضيراته وتعافيه، شدّد لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أنّ ألونسو في لياقة رائعة للموسم الجديد.

وقال حيال ذلك: "فرناندو في حالٍ جيّدة. تعرّض لحادثٍ سيّئ. حادث درّاجة نادرًا ما يكون بسيطًا، لكنّه كان محظوظًا، وانتهى به المطاف بكسرٍ في فكّه فقط".

وأكمل: "نحن متفاجئون أصلًا من تعافيه السريع. أكّد لنا فورًا بعد الحادثة أنّه سيكون في البحرين، وتمّ تأكيد ذلك من قبل أطبائه".

ثمّ تابع: "يبدو أنّه كان محقًا لأنّه في لياقة كاملة، ونحن نتطلّع قدمًا لرؤيته في السيارة الأسبوع المقبل".

وستختبر ألبين سيارتها الجديدة "آي521" للمرّة الأولى ضمن يوم تصويري ترويجي في سيلفرستون غدًا الأربعاء.

وسيتفرّد إستيبان أوكون بمهمّة قيادة السيارة بالنظر إلى عدم قدرة ألونسو على دخول المملكة المتّحدة بسبب قيود فيروس كورونا.

وقال مارشين بودكوفسكي مدير الفريق: "يتمحور الأمر حول منحه أفضل فرصة للتعافي بشكلٍ كامل قبل بدء الموسم".

وأضاف: "يتعلّق الأمر أكثر بلياقته الكاملة وجهوزيّته لتجارب البحرين أكثر من تواجده هنا في حدث الإطلاق أو قيادته للسيارة غدًا".

وأكمل: "فوق ذلك فإنّ لدينا قيودًا وهناك سائقٌ يتعافى من حادثٍ فضلًا عن قيود السفر والحجر، ليس هذا بالوضع الأمثل. لذا سنترك الوقت لفرناندو للتعافي والتجهّز للبحرين".

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