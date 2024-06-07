ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا
سجل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة كندا الكبرى في الفورمولا واحد.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
تقدم ألونسو على جورج راسل سائق مرسيدس، بينما حلّ زميله في أستون مارتن، لانس سترول، بالمركز الثالث.
شارل لوكلير أكمل الحصة رابعاً على متن فيراري، متقدماً على دانيال ريكاردو سائق آربي.
مجريات الحصة
القسم الأول ومشكلة سيارة فيرستابن
أرادت الفرق استثمار الحصة الثانية بأفضل شكل ممكن، واستعمل أغلب السائقين في البداية إطارات سوفت ما عدا فريقي فيراري ومكلارين اللذين ركزا على ميديوم.
وفي القسم الأول، بدت فيراري سريعة (رغم أنها على ميديوم) وكذلك مرسيدس.
حيث تصدر شارل لوكلير الترتيب المؤقت أمام سائقي أستون مارتن: فرناندو ألونسو ولانس سترول، أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.
وشوهد الدخان الأسود يخرج من سيارة ريد بُل التي يقودها ماكس فيرستابن والذي كان حينها بالمركز 16.
حيث سُمع الهولندي وهو يشير إلى هذه المشكلة لفريقه أثناء إعادة السيارة للمرآب والخروج منها، وشوهد الميكانيكيون وهم يعملون على السيارة بشكل مكثّف.
حيث صرّح الفريق لاحقاً أن المشكلة في نظام استعادة الطاقة للسيارة "إيرز".
القسم الثاني واستعمال إطارات انترميديت
بعد انتصاف الحصة، تقدمت سيارتا أستون مارتن وسيارة مرسيدس (سوفت) على زمن لوكلير المبدئي.
حيث بات ألونسو بالمركز الأول المؤقت أمام راسل وسترول.
وبقيت المراكز على حالها تقريباً مع مواصلة السيارات إكمال تجاربها المقررة، حيث خرجت بعض السيارات على إطارات انترميديت مثل مرسيدس وفيراري مع الاقتراب من ثلث الساعة الأخير.
وبقي ألونسو أولاً أمام راسل الذي فصل بين سيارتي أستون مارتن، ما ترك سترول ثالثاً، مع انتظار لوكلير لقرار الحكام حيال استعماله المبكّر لإطارات انترميديت - قبل التصريح باستعمالها.
استفاد دانيال ريكاردو وكيفن ماغنوسن من هذه الظروف لينهيا الحصة بالمركزين الخامس والسادس أمام لويس هاميلتون ويوكي تسونودا.
بينما أكمل أليكسندر ألبون وبيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن فيرستابن اكتفى بالمركز 18 بعد المشكلة التي صادفت سيارته.
التجارب الحرة الثانية
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
1:15.810
|207.091
|2
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.463
1:16.273
|0.463
|205.834
|3
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.654
1:16.464
|0.191
|205.320
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.746
1:16.556
|0.092
|205.073
|5
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|23
|
+0.921
1:16.731
|0.175
|204.605
|6
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|15
|
+0.963
1:16.773
|0.042
|204.493
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+1.098
1:16.908
|0.135
|204.134
|8
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|22
|
+1.141
1:16.951
|0.043
|204.020
|9
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.167
1:16.977
|0.026
|203.951
|10
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.231
1:17.041
|0.064
|203.782
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