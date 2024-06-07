جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا

سجل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة كندا الكبرى في الفورمولا واحد.

تم التحديث:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تقدم ألونسو على جورج راسل سائق مرسيدس، بينما حلّ زميله في أستون مارتن، لانس سترول، بالمركز الثالث.

شارل لوكلير أكمل الحصة رابعاً على متن فيراري، متقدماً على دانيال ريكاردو سائق آربي.

مجريات الحصة

القسم الأول ومشكلة سيارة فيرستابن

أرادت الفرق استثمار الحصة الثانية بأفضل شكل ممكن، واستعمل أغلب السائقين في البداية إطارات سوفت ما عدا فريقي فيراري ومكلارين اللذين ركزا على ميديوم.

وفي القسم الأول، بدت فيراري سريعة (رغم أنها على ميديوم) وكذلك مرسيدس.

حيث تصدر شارل لوكلير الترتيب المؤقت أمام سائقي أستون مارتن: فرناندو ألونسو ولانس سترول، أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

وشوهد الدخان الأسود يخرج من سيارة ريد بُل التي يقودها ماكس فيرستابن والذي كان حينها بالمركز 16.

حيث سُمع الهولندي وهو يشير إلى هذه المشكلة لفريقه أثناء إعادة السيارة للمرآب والخروج منها، وشوهد الميكانيكيون وهم يعملون على السيارة بشكل مكثّف.

حيث صرّح الفريق لاحقاً أن المشكلة في نظام استعادة الطاقة للسيارة "إيرز".

القسم الثاني واستعمال إطارات انترميديت

بعد انتصاف الحصة، تقدمت سيارتا أستون مارتن وسيارة مرسيدس (سوفت) على زمن لوكلير المبدئي.

حيث بات ألونسو بالمركز الأول المؤقت أمام راسل وسترول.

وبقيت المراكز على حالها تقريباً مع مواصلة السيارات إكمال تجاربها المقررة، حيث خرجت بعض السيارات على إطارات انترميديت مثل مرسيدس وفيراري مع الاقتراب من ثلث الساعة الأخير.

وبقي ألونسو أولاً أمام راسل الذي فصل بين سيارتي أستون مارتن، ما ترك سترول ثالثاً، مع انتظار لوكلير لقرار الحكام حيال استعماله المبكّر لإطارات انترميديت - قبل التصريح باستعمالها.

استفاد دانيال ريكاردو وكيفن ماغنوسن من هذه الظروف لينهيا الحصة بالمركزين الخامس والسادس أمام لويس هاميلتون ويوكي تسونودا. 

بينما أكمل أليكسندر ألبون وبيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن فيرستابن اكتفى بالمركز 18 بعد المشكلة التي صادفت سيارته.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 25

1:15.810

   207.091
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 24

+0.463

1:16.273

 0.463 205.834
3 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.654

1:16.464

 0.191 205.320
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 24

+0.746

1:16.556

 0.092 205.073
5 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 23

+0.921

1:16.731

 0.175 204.605
6 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 15

+0.963

1:16.773

 0.042 204.493
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 27

+1.098

1:16.908

 0.135 204.134
8 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 22

+1.141

1:16.951

 0.043 204.020
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 22

+1.167

1:16.977

 0.026 203.951
10 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 19

+1.231

1:17.041

 0.064 203.782
شاهد كامل النتائج  

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة
المقال التالي هاميلتون يدلي برأيه في قرار ماركيز المشابه له بالانضمام إلى فريق دوكاتي في الموتو جي بي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل

نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين

ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين
مواعيد جائزة كندا الكبرى 2024

مواعيد جائزة كندا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
مواعيد جائزة كندا الكبرى 2024
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق
وولف يلمّح لهوية السائق البديل عن هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس

وولف يلمّح لهوية السائق البديل عن هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
وولف يلمّح لهوية السائق البديل عن هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط