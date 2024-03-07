ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية على حلبة جدة أمام راسل وفيرستابن

تأخرت بداية الحصة لعشر دقائق حيث قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالتحقق من أغطية التصريف في الحلبة، وتعتبر هذه الحصة لكونها أقيمت خلال الفترة الليلية، مشابهة في ظروفها للتصفيات والسباق.

تصدر أوسكار بياستري سائق مكلارين ركب الخارجين للمسار وتسجيل أول الأزمنة السريعة، تلاه فالتيري بوتاس الذي تعرض لانزلاق سيارته.

وسرعان ما سجل فيرستابن زمناً سريعاً على ميديوم بدقيقة و30.447 ثانية قبل أن يتقدم عليه زميله سيرجيو بيريز بـ 0.02 ثانية، قبل أن يتراجعا للخلف حين سجل ألونسو دقيقة و29.846 ثانية على ميديوم.

لفة فيرستابن السريعة الثانية على ميديوم وضعته بفارق 0.051 ثانية خلف ألونسو، قبل أن يحسن الإسباني المخضرم من زمنه بدقيقة و29.560 ثانية.

لاحقاً، عاد فيرستابن للصدارة مع دقيقة و29.543 ثانية، بينما كان السائقون يتجهزون لإكمال لفات محاكاة التصفيات على إطارات سوفت.

بدأ بوتاس تلك الطلعات، لكن ألونسو سرعان ما بدا سريعاً للغاية مجدداً على حلبة جدة.

حيث سجل دقيقة و28.827 ثانية ليتصدر الأزمنة.

بعده مباشرة، جاء فيرستابن ليسجل أفضل أزمنته حتى ذلك الحين لكن بفارق كبير خلف ألونسو بلغ نصف ثانية، وبينهما شارل لوكلير مع لفة سريعة وبفارق 0.353 ثانية خلف الإسباني ومن ثم تقدم سيرجيو بيريز ليضع سيارة ريد بُل بفارق 0.473 ثانية.

وبحلول منتصف الحصة، كانت سيارتا مرسيدس تستعدان لطلعات سوفت، حينها كان لويس هاميلتون يتذيل الأزمنة ويواجه تحقيقاً بعد التجارب الحرة الثانية جراء إعاقة لوغان سارجانت.

وحسّن زمنه بفارق 0.0331 ثانية خلف ألونسو، بينما كان فيرستابن قد أكمل لفات أبطأ لمحاولة استعمال إطارات سوفت مجدداً، حيث يبدو المسار في جدة أكثر نعومة مقارنة بمسار حلبة البحرين الدولية الافتتاحية.

لوكلير، تخلى عن طلعته الثانية على نفس مجموعة إطارات سوفت، قبل أن تبدأ سيارتا مرسيدس بتسجيل أزمنة سريعة على سوفت.

وضع راسل سيارته بالمركز الرابع حينها، وكان هاميلتون سابعاً، قبل أن يتمكن الأول من لفة سريعة أخرى وضعته أمام فيرستابن وبفارق 0.23 ثانية خلف ألونسو قبل 20 دقيقة من انتهاء الحصة.

ومع انتقال السيارات لمحاكاة المسافات الطويلة، ثبتت المراكز على حالها، قبل أن يتمكن كارلوس ساينز سائق فيراري من التفوق على هاميلتون لينهي الحصة خلف لانس سترول صاحب المركز السادس.

بيير غاسلي سائق ألبين، أكمل الحصة بمركز تاسع مشجع بعد بداية فريقه الصعبة في البحرين، وأمام بياستري، بينما اكتفى لاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز 13 حيث اشتكى من ارتطام سيارته بشكل كبير بأرضية المسار على السرعات العالية.

يشار إلى أن هاميلتون دخل المرآب قبل خمس دقائق من النهاية بعد مشكلة في طاقة المحرك لسيارة مرسيدس.

التجارب الحرة الثانية