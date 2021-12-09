ألونسو: فيرشتابن "يتفوق علينا جميعاً" بخطوة

وصلت الفورمولا واحد إلى الجولة الختامية لهذا الموسم المشتعل الذي شهد المعركة الأقسى على اللقب طوال حقبة المحركات الهجينة بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون.

إضافة إلى ذلك، فإن كلاً منهما يمتلك عدد النقاط ذاته في صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين، ما يضفي المزيد من الحماس والترقب على جولة أبوظبي.

وشهدت المعركة بين النجمَين محطات متعددة، حيث يمتلك سائق ريد بُل تسعة انتصارات في جعبته مقابل ثمانية للبريطاني حامل اللقب.

وباتت هذه المنافسة الشرسة بينهما حديث الجميع خاصة بعد سباق جدة الذي شهد عدة لحظات مثيرة للجدل جمعت سائقَي ريد بُل ومرسيدس.

وعلى هامش جولة مرسى ياس، تكلم فرناندو ألونسو سائق ألبين عن رأيه في المعركة الدائرة حالياً، حيث أشار إلى طريقة تعاملها مع الضغوط مؤكداً أنهما في مستوى آخر لوحدهما.

فقال: "كل منا لديه أسلوبه الخاص، ولا أعلم حقاً ما هي مقاربة كل منهما لهذه اللحظات الختامية".

وأكمل: "لكن يبدو أنهما هادئان ومستعدان تماماً. كل منهما يقود بشكل رائع من دون أخطاء ويضغطان إلى الحدود القصوى في كل سباق".

وتابع: "يمكن أن نرى ذلك بوضوح، فهما يحرزان المركز الأول والثاني في كل سباق لأنهما في مستوى آخر لوحدهما".

وأردف: "من الرائع رؤية ذلك وهما يدفعان بعضهما البعض إلى الحدود القصوى".

واسترسل: "لكن لا أدري، إنه السباق الأخير وسيكون التوتر كبيراً بالتأكيد. سنرى كيف ستسير الأمور".

واستكمل: "أعتقد أن ذلك يعتمد على سيارة كل منهما، أعتقد أن مرسيدس باتت تمتلك بعض الأفضلية مؤخراً".

من جهة أخرى، اعترف بطل العالم مرتين أن فيرشتابن يقود أفضل من الجميع حالياً، مشيراً إلى لفته السريعة جداً خلال تصفيات جدة، التي لم يكتب لها النجاح، حيث ارتطم بالحائط حينها.

فقال الإسباني: "من وجهة نظري، ماكس يتفوق علينا جميعاً بخطوة، لقد رأينا لفته تلك في جدة حتى ارتطامه بالحائط في المنعطف الأخير".

وتابع: "تلك اللفة كانت قادمة من ماكس وليس من سيارته".

وأردف: "بطريقة ما، وتلك وجهة نظري، أعتقد أن مرسيدس تستحق لقب بطولة المصنّعين لأن سيارتهم متفوقة".

واختتم: "ماكس ربما وبشكل عام طوال الموسم، كان يتفوق على الجميع بخطوة".